США пригрозили остановить поставки иранской нефти в Китай

США рассматривают возможность введения новых санкций с целью ограничения поставок иранской нефти в Китай, стремясь подтолкнуть Тегеран к возврату к ядерной сделке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету The Wall Street Journal. Американское издание со ссылкой на свои источники заявляет, что Вашингтон может заблокировать экспорт иранской нефти в Китай за счет введения новых санкций, которые затронут системы транспортировки сырья. В настоящее время Иран экспортирует в Китай нефть в объеме порядка 1 млн баррелей в сутки.

Кроме того, США могут попытаться дипломатическими методами заставить КНР, Индию и других импортеров иранской нефти сократить закупку сырья, а также финансовые операции с Тегераном, говорят представители администрации США.

«Возможностей по введению санкций в отношении экономики Ирана осталось не так уж много. Продажи иранской нефти в Китай – это ценный приз», – говорит источник газеты. Однако по словам источников издания, решения о введении новых санкций пока не принято.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из «ядерной сделки».

В настоящее время США и Иран проводят переговоры об условиях возобновления этого соглашения.