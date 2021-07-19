Стал известен соперник «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

Московский «Спартак» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с португальским клубом «Бенфика», который ранее тренировал нынешний наставник «красно-белых» Руй Витория. Португальский специалист возглавлял лиссабонцев на протяжении трёх с половиной сезонов и дважды выиграл с ними чемпионат страны.

Уже известно, что первый матч состоится 3 или 4 августа в Москве, а ответный поединок 10 августа – в Лиссабоне назначена на 10 августа.

Победитель этой пары выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравший – сразу попадёт в групповой этап Лиги Европы.

Результаты жеребьёвки прокомментировал владелец «Спартака» Леонид Федун. По его словам, то, что москвичам предстоит сыграть с лиссабонцами не стало для него сюрпризом.

«Мы ожидали, что нам выпадет именно «Бенфика». Я сразу сказал, что нам предстоит играть с ними», — цитирует Федуна Sport24.

В свою очередь один из лучших голкиперов за всю историю отечественного футбола, ветерана «Спартака» заявил, что уверен в победе столичного клуба над «Бенфикой».

«Жребий для «Спартака» хороший, – цитирует Дасаева «Чемпионат». – Конечно, хотелось бы послабее, но и так тоже неплохо. «Бенфика» – та команда, которую можно проходить, и «Спартак» её пройдёт. Тем более, Витория работал в «Бенфике» и это будет определённым преимуществом для нашей команды».

Напомним, последний раз «Спартак» последний играл в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/18. Тогда красно-белые заняли третье место в группе и продолжили своё участие в Лиге Европы.

