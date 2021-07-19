В России выявили менее 25 000 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 24 633 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Впервые за последние пять дней суточный прирост заболевших инфекцией составил меньше 25 000. 18 июля оперштаб сообщил о 25 018 случаях болезни.

Нарастающим итогом в России зафиксировано 5 982 766 случаев коронавирусной инфекции, начиная с марта прошлого года. Успешно перебороли заболевание 5 359 995 пациентов, из которых за последние сутки выписались из больниц 18 764 пациента. Число летальных исходов за сутки достигло 719 пациентов, в общей сложности за весь период скончались 149 138 россиян.

На первом месте среди регионов по заболеваемости остается Москва, где за сутки выявили 4007 новых пациентов. Общее число за весь период пандемии составило 1 467 142. В столице выздоровели от вируса 1 288 984 человека, погибли – 24 484.

В топ-5 по приросту заболеваемости COVID в сутки вошли Московская область (+2504), Санкт-Петербург (+1938), Нижегородская область (+53)1, Красноярский край (+492).

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Лидируют США, где за все время выявлено 34,1 млн случаев заражения, далее следуют Индия (+31,1 млн случаев), Бразилия (+19,4 млн случаев), Франция (+5,9 млн случаев).

