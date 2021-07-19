Суд огласит приговор американскому инвестору Майклу Калви 2 августа

Мещанский суд российской столицы 2 августа огласит приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви по делу о растрате 2,5 млрд руб.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на своего корреспондент, который находится в зале суда. По его словам, в понедельник завершились прения сторон, подсудимые выступили с последним словом, после чего судья Анна Сокова удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора.

«Приговор будет оглашен 2 августа в 12:00 мск», – сказала Сокова.

Ранее сообщалось, что обвинение просит Мещанский суд приговорить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви и его соратника француза Филиппа Дельпаля к шести и пяти годам условного срока.

При этом первоначально обвинитель заявлял о необходимости реальных сроков для подсудимых. Но в конце своей речи прокурор сослался на смягчающие обстоятельства и отметил, что просит суд об условном наказании.

Остальным фигурантам дела прокурор запросил также условные сроки от четырех до пяти с половиной лет.

Следствие полагает, что Калви, Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин, которые входили в состав совета директоров банка «Восточный», убедили акционеров проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому банку «Восточный» были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group, которые были оценены в 3 млрд руб. при реальной стоимости в 600 тыс.

Однако позже независимая экспертиза пришла к другим результатам. В частности, было установлено, что рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тыс. рублей, а 3,8 млрд, то есть даже больше, чем даже было заявлено.

