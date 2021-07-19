Главная премьера МАКСа: новый «Сухой» пятого поколения

Сухой ЛТС (вероятно «Легкий тактический самолет») будет легкой, однодвигательной, ориентированной на экспорт машиной, имеющей шансы занять еще не до конца поделённую нишу мирового рынка, а в будущем и оказаться полезным для ВКС России.

Слухи о разработке еще одного истребителя пятого поколения, легкого в пару к тяжелому Су-57, циркулировали достаточно давно, проявляясь в заявлениях о «ведущемся на инициативной основе эскизном проектировании», особенно в ходе встреч с зарубежными партнерами или на иностранных авиасалонах. В этих случаях, разумеется, обязательно говорилось о совместной разработке. Благо таких тем в отечественной оборонке достаточно много, да и программ легкого истребителя, вероятно, существовало несколько: по меньшей мере кроме дожившей для воплощения «суховской» были еще работы РСК «МиГ» и проработки бывших кадров «Яковлева» по тематике самолета вертикального взлета и посадки.

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Важным сигналом к тому, что в этот раз, возможно, все серьезнее, чем обычно, стало большое интервью вице-премьера Юрия Борисова РБК в декабре прошлого года, а точнее — одна из фотографий к нему, на которой в кадр попала стоящая на видном месте, на столе, модель неизвестного истребителя. Точнее — только носовая часть модели. Допустив известную долю конспирологии, фото можно считать одновременно и попыткой осуществить «слив», и стремлением создать интригу: для профессионального фотографа кадрирование выглядит неряшливо, при этом снимки наверняка утверждались пресс-службой, которая обычно никаких «неряшливостей» не допускает. Кроме того, в кабинете вице-премьера — отставного кадрового офицера, курирующего в правительстве ВПК, — есть еще несколько подаренных моделей авиатехники, но они стояли в шкафу и были не в фокусе. А эта — на переднем плане и — что тоже наводит на определенные мысли — загороженная от владельца кабинета монитором компьютера.

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Тогда же, в декабре, об инициативной разработке однодвигательного истребителя легкого или среднего класса сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. В мае 2021 года ТАСС и РИА Новости синхронно сообщили со ссылкой на анонимные источники дополнительные подробности: в однодвигательной машине будет широко использоваться задел, полученный при разработке Су-57, ожидается значительная унификация, в первую очередь по двигателю (планируется использовать перспективный двигатель Су-57 «второго этапа», известный как «тип 30»). Взлетная масса была заявлена до 18 тонн, скорость более двух скоростей звука; высокие взлетно-посадочные характеристики должны были обеспечиваться двигателем, оснащенным соплом с управляемым вектором тяги. Кроме того, в материале РИА «источник» отдельно отметил, что у самолета будет «один подфюзеляжный многорежимный воздухозаборник», что однозначно указывало на родство с моделью на столе Борисова, поскольку такая компоновка для отечественной школы весьма нехарактерна.

В последние дни перед завтрашним открытием авиасалона МАКС-2021 пресс-служба «Ростеха» начала активную кампанию в соцсетях, ориентированную на иностранную публику. Лозунгом было выбрано «Checkmate» («Шах и мат»), в оформлении использовалась соответствующая стилистика, сам истребитель ассоциировали с конем. Попытки создать интригу вызвали серьезный интерес в зарубежных и отечественных профильных ресурсах, но тайну удалось удерживать недолго — уже 15 июля машина была сфотографирована при перемещении по территории аэродрома. На той серии снимков ее закрывало черное покрытие, однако уже 18-го в соцсетях было опубликовано видео подготовки выставочной экспозиции, и машина была снята целиком с правого борта уже без покрывала.

Итак, что же мы имеем на данный момент суммарно? Истребитель «Сухой ЛТС» (на самолет нанесен бортовой номер «75», на киле регистрационный — RF-00075, что может указывать на маркетинговый индекс «Су-75») — легкий однодвигательный истребитель с широким внедрением технологий малозаметности. Воздухозаборник, как и ожидалось, подфюзеляжный, крыло треугольное с развитым наплывом, хвостовое оперение — V-образное, цельноповоротные стабилизаторы выполняют одновременно функции и горизонтальных и вертикальных стабилизаторов. Отказ от «лишних» аэродинамических поверхностей полезен для снижения заметности. Двигатель на съемке 18 июля «в профиль» виден плохо — насколько можно судить, между двух коротких балок хвостового оперения находится крупное сопло классической круглой формы. Фонарь кабины выполнен по образцу Су-57. Перед фонарем виден «шарик» оптико-локационной станции, предназначенной для поиска и целеуказания по воздушной цели. Опубликованные в ходе рекламной кампании материалы косвенно указывают на наличие и смотрящей в нижнюю полусферу станции, предназначенной и для разведки, и для целеуказания по целям на поверхности.

На том же видео видны открытые створки отсеков вооружения в наплывах крыла — судя по всему, для размещения в них пары ракет «воздух-воздух». На заднем плане можно разглядеть подготавливаемые для экспозиции крупные авиационные средства поражения (например, противокорабельную ракету Х-59МК), что может указывать на наличие отсека вооружения в фюзеляже для размещения по крайней мере одной крупной ракеты «воздух-земля» или бомбы. Однако необходимо отметить, что с точки зрения компоновки это представляет определенный вызов.

Заявленные параметры по массе — «взлетная не более 18 тонн» — трактовать можно по-разному. Даже если речь идет о нормальной, «средней», взлетной массе, то это довольно немного — единственный на сегодня серийный однодвигательный истребитель пятого поколения — американский F-35 — весит порядка 23 тонн. Если же речь шла о максимальной взлетной массе, то ЛТС получается легче МиГ-29. Из современных машин меньше разве что Saab JAS 39E/F «Gripen NG», а китайский однодвигательный Chengdu J-10, летающий на одном двигателе от Су-27 (значительно менее мощном чем «тип 30»), чуть тяжелее.

Место для малыша

Почему такое внимание, в том числе в ранних информационных вбросах, уделялось легкости?

Дело в том, что боевая авиация в последние десятилетия слишком «потяжелела». В годы холодной войны в качестве некоторого «золотого» стандарта пришли к тому, что основой ВВС должна быть пара истребителей: легкий — дешевый и массовый, — и тяжелый, дорогой, но более мощный, являющийся машиной «предельных параметров» (примечательно, что из них зачастую одинаково хорошо выходили как истребители завоевания господства в воздухе, так и основы для ударных машин — так было с F-15 и Су-27).

Необходимо признать, что наиболее идеально воплотить такую пару с точки зрения именно концепции удалось американцам с F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon — самолеты были унифицированы по ряду систем, и, самое главное, по двигателю. В СССР предпочли, несмотря на наличие проектов однодвигательных машин, создать два двухдвигательных самолета, но с разными двигателями. В качестве причин тому называлось, наряду с желанием получить более высокие летные характеристики, еще и распространенное местами в советской оборонке желание дать «всем сестрам по серьгам». Возможно, отсутствие унификации семейств Су-27 и МиГ-29 сыграло серьезную роль в значительном снижении численности второго в ВКС России. Не исключено, что с этим связаны были меньшие экспортные успехи «мигов» и сложности в формировании «комплексного предложения». Интересно, что китайцы в этом плане провели «работу над ошибками» советских предшественников: их однодвигательный J-10 унифицирован со старшими семействами J-11/16 (китайскими копиями и потомками Су-27/30), в том числе и по двигателю.

Количество двигателей в авиации важнее массы, так как силовая установка — важнейший элемент стоимости жизненного цикла, не говоря уже о том, что современный истребительный двигатель стоит миллионы долларов. При этом иметь полноценную пару машин после холодной войны стало дорого. Только в США есть на вооружении два истребителя пятого поколения — однодвигательный, оптимизированный для массового использования и ударных задач F-35 Lightning II и двухдвигательный F-22A Raptor, предназначенный для завоевания господства в воздухе. Но они были созданы с большим временным разрывом — в том числе из-за сложности, амбициозности и дороговизны программы F-35. Назвать весящий почти как Су-27 F-35 «легкой» машиной язык не поворачивается, да и дешевым он является только на фоне наиболее дорогих из западных машин.

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Другие страны, ведущие сегодня разработку перспективных истребителей, сосредоточились на одной двухдвигательной машине. А их немало, хотя не все на слуху у широкой общественности: первый южнокорейский KAI KF-21 Boramae уже построен, его первый полет планируется в следующем году; индийский HAL AMCA и турецкий TAI MMU находятся на более ранних стадиях, но приближаются к материальному воплощению. В большей степени в будущее направлены англо-итальяно-шведский Tempest, франко-немецко-испанский NGF и японский Mitsubishi F-3, но их появление в следующем десятилетии тоже надо учитывать.

Увлекающийся современной авиацией читатель поправит нас, что вторая программа истребителя пятого поколения есть в Китае — Shenyang J-31, однако, эта программа достаточно таинственна. Уверенно можно сказать, что работы по ней идут давно, но с крайне низкой интенсивностью — либо потому что это инициативный проект, не имеющий значительной поддержки, либо потому что он имеет особое назначение — например, палубное. Что же касается США, то здесь известно о достаточно размытых планах разработать в будущем для наиболее простых задач и экспорта замену F-16 в рамках программы MR-X, но пока они сосредоточены на продвижении по миру F-35 и разработке истребителя завоевания господства в воздухе в рамках программы NGAD для скорой замены F-22.

Таким образом, ниша дешевого (в покупке и, что особенно важно, в эксплуатации) истребителя, построенного по современным технологиям, практически пустует. Даже в странах, имеющих доступ к приобретению передового американского вооружения, не могут не обращать внимания на то, что в самих Штатах F-35 по планам хотя и должны стать основой ВВС, но не вытесняют и, видимо, не вытеснят полностью машины четвертого поколения, для замены которых они, собственно, и создавались (в первую очередь F-16). При этом для многих платежеспособных клиентов военно-техническое сотрудничество с США либо недоступно, либо доступно ограничено: например, позиция Израиля сдерживает экспорт F-35 в арабские страны. Не удивительно, что именно ОАЭ четыре года назад объявили о совместной программе легкого истребителя с Россией, и Эмираты — одна из стран, отдельно упомянутых, совершенно неспроста, в рекламном ролике ЛТС. Другие — Индия, Вьетнам и Аргентина.

Суммируя сказанное выше, можно с высокой долей вероятности предположить, что такой истребитель мог бы иметь огромный и долгосрочный успех на мировом рынке. Его идейный предок — разработанный в середине прошлого века советский МиГ-21 — в виде китайских модернизированных копий производился на экспорт вплоть до 2013 года! И что не менее важно: такой самолет, унифицированный с Су-57 по двигателю и системам, более дешевый в эксплуатации и имеющий потенциал для развития в качестве беспилотного «ведомого» для пилотируемых истребителей, остро потребуется ВКС России, когда встанет вопрос замены модернизированных истребителей поколения 4+, составляющих сейчас основу парка. Очевидно, что тяжелых Су-57 для этого не хватит.