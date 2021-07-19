Сюжет дня: акции нефтяных компаний падают на фоне слабеющей нефти

Бумаги сразу нескольких нефтяных компании резко подешевели по итогам торговой сессии в понедельник, 19 июля. Потеряли в стоимости «префы» и «обычка» «Сургутнефтегаза» (-15,69% и -2,97% соответственно), «префы «Транснефти» (-6,26%), обыкновенные акции «Лукойла» (-3,33%) и «Роснефти» (-1,99%).

Стоимость нефти начала снижаться после того, как ОПЕК+ договорилась об увеличении добычи «черного» золота. Это вызвало опасения об избытке сырья на рынке. К 19:16 мск стоимость барреля нефти Brent достигла 69,27 долларов (-5,87%). Последний раз в таком диапазоне нефть торговалась 31 мая.

Дополнительное давление на акции «Сургутнефтегаза» оказало закрытие реестра под дивиденды, которое состоится 20 июля. В понедельник акции торговались без «дивов». Ранее акционеры «Сургутнефтегаза» одобрили выплаты за 2020 год в размере 6,72 рубля на привилегированную акцию и 70 копеек - на обыкновенную.

Индекс Мосбиржи снизился на -2,04% до 3693,42 пунктов. Индекс РТС опустился на -2,73% до 1559,4 пунктов. Российская валюта слабела 74,59 рублей за доллар.