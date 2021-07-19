В Кремле оценили отмену QR-кодов в Москве

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал отмену QR-кодов в ресторанах и кафе Москвы. По словам представителя Кремля, московские власти неоднократно доказывали эффективность в борьбе с COVID-19, передаёт РИА Новости.

«Система здравоохранения российской столицы обладает потенциалом оперативного наращивания койкомест, оперативного включения резервов», – подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что в рамках реализации своих особых полномочий власти города принимают подобные решения, повторив, что Москва доказала свою эффективность, проверенность в борьбе с эпидемией, передаёт РИА Новости.

Напомним, 16 июня столичный градоначальник Сергей Собянин объявил об отмене с 19 июля в Москве системы QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. По его словам, эта мера выполнила свою задачу – эпидемиологическая ситуация в городе улучшилась, а темпы вакцинации возросли, передаёт РИА Новости.

Собянин подчеркнул, что отмена системы QR-кодов не означает прекращения действия всех требований, введённых для борьбы с пандемией COVID-19. Кроме того, мэр рассказал, что в Москве за последний месяц уже более 2 млн человек сделали прививку от коронавируса.

В тот же день Песков в ходе ежедневной встречи с журналистами положительно оценил это решение столичных властей. По словам представителя Кремля это «хороший пример гибкости».

Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, смягчение ограничений в Москве является отличным примером не только гибкости, но и эффективности в реализации особых полномочий во время пандемии.

