В российских городах-миллионниках 5G появится к 2024 году

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое в режиме видеоконференции провел президент России Владимир Путин, заявил, что сети 5G на российском оборудовании планируется запустить в городах-миллионниках через три года, сообщает ТАСС.

«В городах-миллионниках через три года в планах – запустить сети 5G на отечественном оборудовании», – сказал Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что госкорпорация «Ростех» работает над этой задачей.

