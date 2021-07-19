Волонтерский проект «360» компании En+ Group стартовал в 11-й раз

En+ Group запустила традиционный экологический проект «360». Он проводится в 11-й раз в рамках программы по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ «Мир со знаком плюс».

Первый этап проекта – онлайн-экомарафон. Жители всех регионов страны могут к нему присоединиться, зарегистрировавшись на сайте проекта «360» с понедельника, 19 июля. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В 2021 году «360» пройдет и по другим направлениям. Помимо онлайн-марафона, En+ проведет эко-акции у водоемов в городах присутствия – Иркутске, Усть-Илимске, Братске, Дивногорске, Миассе и Нижнем Новгороде, и организует традиционную уборку мусора для муниципальных образований на Байкале.

«En+ Group – компания, которая последовательно подходит к решению социально-экологических вопросов регионов. Инициативы компании носят постоянный характер и нацелены на реальное решение экологических проблем. Проект «360» - узнаваем и любим в регионах присутствия En+ Group, жители которых с удовольствием принимают в ней участие больше десяти лет. Благодарим всех за совместный труд и предлагаем присоединиться к проекту «360» в этом году!», - отметила заместитель генерального директора по связям с общественностью En+ Group Вера Курочкина.

В рамках онлайн-экомарафона участникам будет необходимо выполнить 4 чек-листа с заданиями от профессиональных экоблогеров. Главным призом станет книга с автографом известного ведущего и профессора МГУ Николая Дроздова. Он же является создателем главного чек-листа для похода или пикника.

Частью проекта также станет выход федерального подкаста «Кто бы говорил» с темой «Экопривычки и эковолонтерство: почему это проще, чем кажется», который состоится 22 июля. Специальный гость программы - почетный волонтер «360» Екатерина Смирнова. Вместе с ведущими она будет разбираться в экомифах и полезных привычках, говорить о развитии экоосознанности и о том, как она способна помочь экологии планеты.

Организаторы подготовили к выходу таймлапс, который покажет один день на Байкале. Звуковой дорожкой для него станет аудиоальбом «Голоса Байкала», созданный в рамках «360» в прошлом году. Видео покажут 26 июля.

Кульминацией проекта станет традиционная волонтерская акция, которая пройдет 4 сентября в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Дивногорске, Миассе и Нижнем Новгороде. В этот день добровольцы проведут уборку мусора и благоустройство городских территорий. Регистрация на акцию откроется 16 августа на сайте проекта.

За одиннадцать лет проект «360» прошел путь от корпоративной акции по уборке мусора до масштабного движения, которое помогает людям менять свое отношение к взаимодействию с окружающим миром. За время реализации проекта эковолонтерами стали порядка 148 тыс. человек, а с их помощью было убрано более 4500 т мусора в различных регионах России. Весь мусор был утилизирован и частично переработан. Кроме того, были облагорожены десятки заповедных зон, убраны несанкционированные свалки, сооружены экологические тропы и обустроены станции кольцевания птиц.

En+ Group всегда стремилась бережно относиться к природе и окружающей среде. Эти ценности заложил основатель компании Олег Дерипаска, и именно они формируют социальную политику компании. «Сегодня появились новые факторы, - и фактор № 1 сейчас – это экология. В нашей стране требования по экологии сильно занижены, их нужно поднять», - отмечал ранее основатель компании.