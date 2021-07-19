Вышла премьера второго сезона видеокниги “Одиночество-13” Арсена Ревазова

Одиночество-13. Метаферонты” - продолжение бестселлера “Одиночество-12”. Это детектив, конспирологический триллер, научная проза, комедийный боевик с элементами черного юмора и роман-путешествие под одной обложкой.

На просторах романа “Одиночество-13. Метаферонты” мы вновь встречаемся с полюбившимися героями - Иосифом, Антоном, Мотей, Машей и даже Химиком, который был мертв в романе “Одиночество-12”… Их ждут новые тайны и расследования.

Второй сезон открывается увлекательным путешествием Иосифа в США - именно там он планирует скрыться от погони. Девятичасовой перелет, разговор с попутчиком на борту, аэрофобия, очереди в аэропорту JFK, заселение в отель и поиск еды и смыслов в чужом городе - все это с присущей автору иронией описано в первой серии нового сезона.

“Метаферонты” публикуются в интернете в экс­пе­римен­таль­ном формате “видеокнига”. На YouTube-канале https://www.youtube.com/channel/UC0abVpv2n5Y9FptAdbc-VSg уже представлены 12 эпизодов первого сезона. Всего планируется около 50 серий продолжительностью 15 - 20 ми­нут в авторском прочтении. Они будут разбиты на 4 сезона.

Роман-бестселлер “Одиночество-12” был переведен на 7 языков, более миллиона раз скачан в Lib.Ru, а общий тираж проданных книг на русском языке составил более 80 тыс. копий. В декабре 2020 года в издательстве Corpus вышла совершенно новая редакция романа.

Автор литературной серии, Арсен Ревазов - не только известный писатель, но и музыкант, арт-фотограф и бизнесмен, стоявший у истоков Рунета.