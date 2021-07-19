«Единая Россия» позвала народ в соавторы партийной программы

«Единая Россия» призвала россиян стать соавторами ее партийной программы. С этой целью в понедельник запущен специальный сайт np.er.ru, где все активные граждане могут либо выбрать злободневные темы из предложенного списка, либо предложить что-либо свое.

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В меню a la carte партия власти предложила выбор из таких «блюд» как уровень жизни, жилищная программа, комфортная среда, цифровизация, здравоохранение, образование и наука, развитие экономики, аграрный сектор, пространственное (региональное) развитие, экология. Чтобы упростить респондентам задачу, им предлагается просто поставить галочки напротив тех тем, которые они считают для себя приоритетными (вот такое подобие общественно-политического ЕГЭ).

Тем респондентам, которые не нашли близких лично им тем в готовом списке, сайт предлагает «самообслуживаение» — раздел «Иное», где просто галочками не обойтись: здесь от респондента требуется самому дать правящей партии «домашнее задание».

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При ознакомлении с содержимым сайта «Народная программа ЕР» бросается в глаза почти полное отсутствие политики как таковой. Темы «Народной программы» абсолютно социально-направленные, и в этом — их портретное сходство с содержанием последнего послания Владимира Путина к Федеральному Собранию, со списком вопросов, на которые он отвечал во время недавней прямой линии, а также с обновленной Стратегией национальной безопасности. Во всех упомянутых случаях геополитические темы мерцают как редкие огоньки в ночной степи: россиян все меньше волнует, что там на Украине, и все больше — как обстоят дела в своем регионе, городе, селе, доме, предприятии. И «Единая Россия» вслед за президентом чутко ловит изменившийся ветер в свои паруса.

Планы — президентские, идеи — народные

Как и в обоих посланиях президента (официальном в Кремле и неофициальном в ходе прямой линии), «Народная программа» ЕР строится из блоков, которые так или иначе можно описать модным с недавних пор выражением «сбережение народа». Президентское и партийное целеполагания здесь совпадают с точностью почти до прямого цитирования:

· Предоставление бесплатного/льготного жилья, прочих социальных гарантий многодетным семьям;

· Поддержка материнства (про отцовство не сказано ни слова, но это почему-то не удивляет); в отдельный пункт выделено также «безусловное исполнение решений по взысканию алиментов» (что лишний раз подчеркивает «феминистическую» ориентированность этого раздела);

· Поддержка пожилых людей;

· Решение проблем ЖКХ;

· Улучшение работы портала «Госуслуги» и МФЦ;

· Усиление господдержки системы народного образования;

· Формирование у молодежи чувства патриотизма (это один из немногих пунктов, выбивающихся из сугубо бытовой тематики)

и многое другое.

Кроме того, программа «зеркалит» те пункты посланий президента и его диалогов в ходе прямой линии, где Путин отвечал на вопросы предпринимателей. «ЕР» предлагает малому и среднему бизнесу такие варианты поддержки, как:

· Снижение числа проверок, риск-ориентированный подход к выбору объектов для проверки;

· Упрощение доступа МСП (в том числе на селе) к льготным кредитам, снижение для них арендной платы и страховых взносов;

· Обучение малых предпринимателей и самозанятых основам ведения бизнеса;

· Развитие бизнес-инкубаторов и технопарков для стартапов;

· Упрощение доступа МСП к госзаказам

и так далее.

Лавина народных инициатив нарастает

Сходство опросника ЕР с президентской повесткой не удивительно, соглашается глава фракции ЕР в Госдуме 7-го созыва Сергей Неверов.

«Все основные тезисы, вошедшие в «Народную программу», были озвучены на съезде партии президентом, — говорит он. — а сейчас она дополняется и шлифуется в регионах. Готовится и региональная составляющая общефедеральной программы: в первую очередь это газификация, поддержка материнства и детства, строительство школ, развитие сельских территорий, а также цены на так называемые «борщевые наборы». Уже в понедельник мы проводим в онлайновом режиме обсуждение мер по ограничению роста цен на базовые продукты питания».

Лавинообразный темп поступления предложений в «народную программу» (уже в день запуска сайта на нем зарегистрировалось более 218 тысяч человек, которые внесли более 82 тысяч предложений) Сергей Неверов объясняет тем, что все кандидаты от ЕР, включая его самого, заранее анонсировали в своих округах скорый запуск этого ресурса. «Я думаю, что через несколько дней число зарегистрировавшихся участников обсуждения превысит миллион», — рассчитывает он.

Партийной политики на всех не хватит

Как пропрезидентская партия, «Единая Россия» не хочет засорять предвыборное информационное поле какими-либо темами, которые отвлекали бы народ от генеральной линии Кремля, размывали фокус федеральной повестки, а не консолидировали его.

В этом смысле новая политтехнология «ЕР» напоминает с долей натяжки технологию раздельного сбора мусора: собрать все разбросанные в общественном поле вопросы, рассортировать их по «бакам» и выбрать те, которые поддаются вторичной переработке во что-то полезное — то есть в пункты повестки партийной фракции в Госдуме 8-го созыва.

«Вы же понимаете, что партийная программа не может включить в себя все предложения до единого, которые респонденты отправят на сайт. Все предложения обсуждаются на программной комиссии под председательством Дмитрия Медведева и распределяются по блокам в штабе ЕР во главе с Андреем Турчаком», — объясняет Сергей Неверов.

Желающие поучаствовать в формировании политики правящей партии должны поторопиться это сделать, потому что «окно возможностей» закроется 15 августа, призывает не откладывать в долгий ящик отправку предложений первый заместитель Неверова по фракции Андрей Исаев.

«Мы ограничиваем внесение предложений по времени, но это единственное ограничение связано с тем, что все предложения нужно обработать до второго этапа съезда партии, намеченного на конец августа. После съезда это уже будет неизменная программа на следующие пять лет. А вот партийная принадлежность авторов инициатив нас не интересует — точно так же, как она не интересовала нас при голосовании на праймериз», — сообщил он.

Единственным фильтром, который отсеивает поступающие предложения, является открытое противоречие партийной идеологии, уточняет Исаев.

«Если кто-то предложит всё отнять и поделить, это точно не к нам», — предупреждает он.

То есть, про те вопросы, которые «обработке» по этим или еще каким-то причинам не поддаются, не узнает никто, кроме авторов этих вопросов. Можно ожидать, что политические оппоненты партии власти от души потроллят единороссов через сайт «Народной программы», заспамив его именно такими вопросами.

Но поскольку никакие другие партии не додумались в этом электоральном цикле до запуска какой-то похожей формы обратной связи с избирателями (ЕР при регистрации на сайте np.er.ru не просит вводить номер партийного билета — проект обращен к населению независимо от политической ориентации), то пенять оппозиционному электорату можно только на медлительность или несообразительность так называемой оппозиции. Как парламентской, так и той, которая пока в Госдуме не представлена.

Коллеги-конкуренты демонстрируют скепсис

Нечто похожее на нынешний проект ЕР пыталась предпринять КПРФ в 2013 году, когда запустила ресурс «Народная инициатива». Он работал по принципу «онлайновой демократии», наподобие Change.org: любой желающий мог зарегистрироваться в проекте и предложить собственную законодательную инициативу. Если она набирала 20 тысяч голосов, то выносилась на обсуждение в профильный комитет Госдумы с приглашением туда самого автора инициативы.

Однако в 2021 году следов этой или какой-то подобной инициативы на ресурсах КПРФ обнаружить не удалось. Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин сказал, что это было бы поиском в темной комнате отсутствующей там черной кошки.

«Мы ранее уже провели народный референдум по ключевым вопросам, в том числе по поправкам в Конституцию. Тогда в нем приняло участие более пяти миллионов человек. На нынешних же выборах мы решили не проводить аналогичный сбор идей для партийной программы — во всяком случае, на федеральном уровне, — поскольку наша предвыборная программа во многом уже и так состоит из наказов избирателей», — объяснил он отказ коммунистов от повторения такого опыта .

В ЛДПР также сообщили, что какого-то специального механизма по составлению партийной программы через сбор предложений «снизу» у них не существует. Но партия использует собственные технологии, которые, по словам ее пресс-секретаря Александра Дюпина, гораздо лучше единороссовских.

«Мы — партия более традиционалистская и более близкая к народу, чем ЕР. А в народе, в глубинке, не очень доверяют всяким онлайновым формам общения с политиками. Там предпочитают встречи вживую. Поэтому по стране круглый год колесят десять автобусов ЛДПР, играющих роль мобильных приемных. Но, конечно, мы собираем предложения и через онлайновую приемную на нашем сайте», — рассказал он.

По словам Дюпина, подавляющая часть поступающих в ЛДПР обращений просто не годится для того, чтобы использовать их как элементы партийной программы, так как они касаются частных бытовых проблем («в основном — подбросить денег»). Действительно же концептуальные предложения доводятся до руководства партии, и если там сочтут их стоящими обсуждения, то выносят на партийный съезд, говорит Дюпин.

В «Справедливой России — Патриоты — За правду» воспринимают новый проект «Единой России», скорее, как показатель оторванности этой партии от народа, чем как свидетельство ее тесной связи с избирателями.

Такую трактовку первый зампредседателя СРПЗП Михаил Емельянов объясняет тем, что единороссы ищут любые способы скрыть свою «бюрократическую сердцевину», маскируясь под народную партию — в то время как эсерам такая мимикрия ни к чему. И, соответственно, у них нет нужды в сборе предложений избирателей через специальные ресурсы в Интернете, уверен он.

«Наша программа — это те законопроекты, которые мы вносим в Госдуму, а по их числу мы на втором месте после правящей партии. В нашей партии постоянно действует программный комитет, который не игнорирует даже точечные предложения. Если наши эксперты считают те или иные предложения стоящими внимания, их включают в программу. Мы, в отличие от единороссов, не исповедуем количественный подход при оценке того, какие предложения должны быть включены в партийную программу», — рассказал политик.

Впрочем, даже если за оставшееся до выборов время претенденты на парламентское представительство и запустят собственные онлайновые «пылесосы», все равно это будет выглядеть если не политическим плагиатом, то копированием удачной технологии (привет китайским товарищам). В этом смысле «Единая Россия» последовательно реализует правило «кто первым встал, того и сапоги».