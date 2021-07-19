ЕС оспорит в ВТО российское субсидирование товаропроизводства

Евросоюз запросил консультации в рамках Всемирной торговой организации относительно мер поддержки, оказываемых правительством России в отношении российских производителей при организации закупок компаний с госучастием, сообщает «Интерфакс». Как отмечается в пресс-релизе Еврокомиссии, по мнению Евросоюза, эти меры ограничивают конкуренцию со стороны европейских поставщиков при участии в коммерческих закупках в России.

В частности, речь идет о норме, при которой государство субсидирует 15% стоимости некоторых видов отечественных товаров при участии в закупках компаниями с госучастием. Кроме того, Евросоюз оспорит норму квотирования закупок, а также норму, согласно которой госкомпании должны предварительно обосновать закупку, если товар закупается у иностранного поставщика.

«Такая практика кажется противоречащей правилам ВТО, которые требуют, чтобы Россия не дискриминировала иностранные компании в этой сфере», – сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии.

