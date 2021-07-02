Акции дня: бумаги «ВСМПО-Ависма» в тренде

В лидеры торгов вышли акции титановой компании «ВСМПО-Ависма» по итогам дневной сессии на Мосбирже в пятницу, 2 июля. За день акции подорожали на +1,77% до 29940 рублей за бумагу.

Трейдеры скупали акции после сообщения о том, что компания планирует расширить сотрудничество с американской компанией Boeing. Согласно условиям контракта, российское предприятие будет поставлять авиастроителю титановые поковки для самолетов таких моделей, как 787 Dreamliner, 777, 767 и 737. Значительную часть продукции при этом будет производить совместное предприятие «ВСМПО-Ависма» и Boeing – Ural Boeing Manufacturing (UBM). Кроме того, также интерес к акциям возник на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не станет останавливать поставки титана в США.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,18% до 3865,42 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,19% до 1659,72 пунктов. Стоимость баррель нефти марки Brent по состоянию на 20:00 мск составила 75,98 долларов (+0,18%). Российская валюта укреплялась – 73,29 рублей за доллар.