Черчесов рассказал, продолжит ли он работу в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов во время специальной пресс-конференции ответил на вопрос одного из журналистов, не собирается ли он подать в отставку.

По его словам, это пока делать он не собирается. При этом наставник нашей команды отметил, что детального разбора выступления сборной руководством РФС ещё не было.

«По поводу отставки и громких фраз скажу следующее: никогда не думал, что буду к этому относиться так спокойно, – цитирует Черчесова РИА Новости. – Мы спокойно, по-деловому решим. Детального разговора с моим руководством пока не было».

Тренер признался, что сейчас его мысли заняты лишь тем, как 1 сентября обыграть сборную Хорватию в ходе отборочного турнира группового этапа чемпионата мира по футболу.

Кроме того, Черчесов объяснил, что негативно на игру российской команды на европейском первенстве повлиял перенос его с 2020 на 2021 год.

«9 месяцев мы фактически команду не видели, турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавируса. Когда такой длительный срок не видишь игроков, это совершенно другие ощущения. Вроде игроки те же, но ситуация кардинально меняется», – резюмировал главный тренер сборной России.

