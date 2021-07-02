Девять новых спортивных комплексов появятся в шести округах столицы в 2022 году - заммэра Ефимов

Договоры на размещение девяти спортобъектов на участках общей площадью 5,66 га в Москве заключили в первом полугодии 2021 года. Они должны появиться в шести административных округах столицы уже в первой половине 2022 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Городские торги для инвесторов, которые планируют создать современную спортивную инфраструктуру, стартовали в 2020 году. Это аукционы на право размещения некапитальных спортивных объектов – легковозводимых конструкций без фундамента. Их можно подключать к сетям электроснабжения, водопровода, канализации и теплоснабжения. Договоры заключаются на 49 лет, а начальная цена лотов исчисляется из ставки в 0,05% от кадастровой стоимости участка.

«За шесть месяцев текущего года реализованы права на размещение некапитальных спортивных объектов на девяти земельных участках общей площадью 5,66 гектара. Сумма ежегодных платежей по договорам составит более 18,3 миллиона рублей. Для сравнения в 2020 году, когда стартовали такие торги, было заключено 14 соглашений на право размещения спортивных комплексов, которые должны появиться уже в этом году», – сказал Владимир Ефимов.

Победитель аукциона может самостоятельно выбрать тип легковозводимого спортивного сооружения из утвержденного списка в 25 позиций: от физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным залом или ледовым катком до базы гребных видов спорта, регбийного поля или корта для падел-тенниса. Срок установки сооружения – не позднее одного года с момента подписания соглашения.

«Земельные участки, где в соответствии с заключенными в этом году договорами должны быть размещены некапитальные спортивные объекты, находятся в шести административных округах: по одному на севере, юге, западе столицы и в Зеленограде, а также два на востоке города и три в Новомосковском административном округе. Самый большой из них – площадью 1,08 гектара – в ЮАО, на улице Академика Янгеля. А самый маленький – 0,1 гектара – в Новомещерском проезде на Западе столицы», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.