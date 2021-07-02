Директор Санкт-Петербургской биржи предрек Мосбирже снижение оборотов в пользу брокерских интернализаторов

Кого и куда подвинут интернализаторы

Едва ли не переворот в биржевой и внебиржевой торговле спрогнозировал глава Санкт-Петербургской биржи Евгений Сердюков в своем выступлении на Международном финансовом конгрессе (МФК) в четверг. Во всем мире на наиболее ликвидные и востребованные инструменты постоянно появляются новые торговые площадки: биржи, ESN, MTF, заявил он, а также — брокерские интернализаторы. Именно на них уже через два года, по его словам, которые приводит агентство Finmarket, будет приходиться основной оборот торгов на рынке ценных бумаг РФ.

Поясним, что брокерские интернализаторы — механизм, который позволяет сводить заявки клиентов внутри банка или брокера. В результате клиенты получают лучшие условия сделки, а участники рынка зарабатывают на спрэде и экономят на закрытии позиций на внешнем рынке.

Остроты выступлению директора биржи из Санкт-Петербурга добавило и то, что оно было выдержано в конкурентном духе по отношению к бирже в Москве.

«Появление интернализаторов на базе ведущих ритейловых брокеров по российским ценным бумагами — это уже неизбежный процесс. Мы видим, как это произошло на рынке "доллар-рубль", где, казалось бы, большой объем ликвидности Московской биржи, — подчеркнул он. — Все брокеры и банки стали реализовывать свои интернализаторы и суммарный оборот интернализаторов теперь больше, чем на Московской бирже, а площадка Сбера по ликвидности "доллар-рубль" сравнима с Московской биржей, — сообщил он.

И мы сейчас видим, что в течение нескольких месяцев в интернализаторе Сбербанка появится рынок акций. После Сбера то же самое сделают конкуренты», — уверенно спрогнозировал глава петербургской биржи, добавив еще более конкретный прогноз: “В перспективе двух лет основной оборот торгов на рынке российских ценных бумаг будет приходиться не на Московскую биржу, а на брокерские интернализаторы».

Рассказал он и такую историю: «Больше 10 лет информационные сервисы ММВБ и ее преемника Московской биржи были почти бесплатным продуктом, что, кончено, способствовало существенному развитию рынка ценных бумаг». Однако затем ситуация изменилась: «Московская биржа стала перенимать опыт западных бирж — вводить тарифы на информационные сервисы. С другой стороны, после введения очередного такого тарифа к нам пришли участники и сказали: "Просим вас активизировать усилия по развитию торгов российскими ценными бумагами, чтобы появился альтернативный источник информации", что мы и сделали. И сейчас две площадки с альтернативными источниками информации», — констатировал Сердюков.

В то же время, у итернализаторов, которым директор биржи прочит большое будущее, по его собственным словам, с открытостью информации совсем не все в порядке.

«Появление таких новых форм пулов ликвидности приводит к увеличению, с одной стороны, ликвидности для конечных пользователей, сужению bid-offer spread, но в то же время мы видим, что интернализаторы являются непрозрачными с точки зрения информационных сервисов», - заявил гендиректор Санкт-Петербургской биржи. отметив, что что «биржи как были, так и остаются прозрачными с точки зрения информационных сервисов».

Пообещав Московской бирже не лучшие времена, директор биржи из Петербурга не стал делать прогноз по поводу будущего возглавляемой им компании. Возможно, свежие балтийские ветра еще какое-то время будут держать непрозрачные интернализаторы на почтительном расстоянии от Васильевского острова.

Разговоры об интернализации были и ранее, так как тенденция на устранение посредника (в данном контексте им является Московская биржа) наметилась несколько лет назад, напоминает глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова. Такой подход выгоден как брокерам, так и участникам рынка. Брокеры могут снизить стоимость услуг и привлечь больше клиентов — так рынок станет ликвиднее.

Оценивая ситуацию, сама Московская биржа прогнозировала, что интернализация у ряда инвесторов может составить более 60% К слову, в 2019 году этот показатель равнялся 40%, напоминает она. Крупные компании четко отслеживают потребности рынка, поэтому Сбер ранее определял одним из главных KPI в валютных операциях как раз увеличение доли интернализации. Также над подобными проектами работают, например, Тинькофф Инвестиции. Опять же, конкуренция на рынке — это всегда позитивная тенденция.

Отразится ли эта тенденция на Московской бирже? Определенно, уверена Тарасова. Интернализации подвержены такие направления, как операции на рынке облигаций, акций и валюты. Они приносят бирже хороший процент комиссионных доходов. Вся выручка от них, конечно же, не уйдёт в ноль, но перспектива на дальнейшее снижение есть. Изменить ситуацию можно путём отмены комиссии или же введения невысокого фиксированного платежа.

А не связан ли прогноз Евгения Сердюкова о снижении оборотов торгов ценных бумаг на Мосбирже с конкуренцией? «Думаю, что нет, – говорит на это аналитик – Ведь тренд на интернализацию так или иначе коснулся бы любой биржи. Для участников рынка и брокеров на первом месте стоит удобство и отсутствие или же минимизация комиссии за сделки — с этим нужно считаться».

Также, добавляет Анастасия Тарасова, интернализация вряд ли связана с появлением платных тарифов на информационные сервисы Московской биржи. Платные подписки — это формат, к которому давно привыкли за границей, и который постепенно появляется в нашей стране, причём на самые разные продукты.

Биржи остаются с человеком

Безусловно, логика в развитии операций через интернационализаторы несомненна, уверен, в савою очередь, главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Особенно это проявляется на валютном рынке, где высоки объёмы купли-продажи, причём одновременно в противоположных направлениях. Ведущие российские банки интернализируют 60-70% заявок. На фондовом рынке это делать несколько сложнее из-за большого разнообразия инструментов, меньших встречных потоков заявок. Тем не менее, тенденция к усилению интернализации прослеживается и здесь.

Учитывая её преимущества и развитие цифровых технологий, возможность превышения оборотов по интернализации над биржевыми вполне реальна в перспективе, признает аналитик. Крупные зарубежные банки интернализируют свыше 90% операций уже сейчас. В целом такое направление следует признать позитивным. Оно расширяет круг участников торговли, увеличивает конкуренцию, повышает ликвидность, ускоряет обороты, снижает стоимость операций для клиентов.

Биржи и данные системы продолжат существовать параллельно, хотя процесс движется не в пользу бирж. Возможно, предполагает Марк Гойхман, произойдет снижение их тарифов, комиссионных, более широкая диверсификация услуг в сторону, например, информационной составляющей. Но все же, уверен эксперт, биржи остаются и останутся необходимым ключевым звеном рынка. Местом формирования котировок, ориентиром для рынка, площадками для работы самих банков и брокеров.