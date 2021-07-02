Американский доллар сегодня существенно укрепился по отношению к главным валютам на фоне ожидания благоприятных данных по американскому рынку труда. Причем, по отношению к иене американская валюта даже достигла 15-месячного максимума. В этом году японская валюта уже ослабла по отношению к американскому доллару на 7,5%.

Если прогнозы роста рабочих мест на 700 тысяч подтвердятся, то от доллара можно ждать нового усиления.

«Доллар сильно начал июль,- написал в аналитической записке для клиентов Филипп Ви из DBS Bank.- Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе скорее всего поддержат это движение вверх».

На этой неделе доллар вырос по отношению к иене на 0,7% и достиг максимального курса с марта 2020 года. Рано утром 2 июля за доллар давали на азиатских биржах 111,65 иены.

Росту американской валюты способствуют инвесторы, пересматривающие сейчас свои короткие позиции после нескольких месяцев сильных данных и изменения тона заявлений руководства Федрезерва. Данные по безработице и инфляции, кстати, являются главными факторами при определении политики ФРС.

Схожая картина и с другими главными мировыми валютами. Достигнутый в четверг курс по отношению к евро на уровне 1,1841 совсем немного недотянул до трехмесячного максимума.

Курс доллара США к британскому фунту на текущей неделе вырос до 1,3752, что является максимумом за 2,5 месяца, а к австралийскому тезке – до 0,7461, максимума с декабря 2020 года.

В результате такого укрепления американской валюты долларовый индекс достиг 92,564, т.е. вырос на 3,4% по сравнению с маем, когда он опустился до четырехмесячного минимума.

«Многие спорят, достиг ли доллар дна, потому что в 2023 году ФРС собирается повышать ставки,- говорит Пол Макел из HSBC.- Кроме этого, инвесторы немного нервничают, не станет ли доллар вести себя более отчетливо в циклическом режиме…»

Данные по рынку труда США должны выйти в 15.30 по московскому времени. Опрос агентством Reuters 63 экономистов дал осредненный прогноз на 700 тыс. рабочих мест. Однако разброс прогнозов участников опроса оказался довольно большим: от 376 тысяч до миллиона и выше.

Цены на сырье тянут доллар вниз, когда дело доходит до сравнения с валютами экспортеров. Особенно это заметно при торговле нефтью, цена на которую в этом году уже выросла на 46%.

Канадский доллар, к примеру, на этой неделе ослаб, но это не помешало ему остаться лучшим из валют десяти главных экономик планеты. В этом году он по отношению к американской валюте прибавил в общей сложности 2,5%.

По мнению многих аналитиков, эта же тенденция, вероятно, виновата и в бедах и иены, потому что у Японии огромный и очень дорогой импорт.

«В этом и состоит рецепт слабости иены,- соглашается Шусуке Ямада из Bank of America.- Думаю, мы увидим, что за доллар будут давать 112 иен».