130 стран одобрили реформу международной налоговой системы

Представители 130 стран, в том числе 20 главных экономик планеты, включая и ранее возражавших Китай и Индию, встретились в виртуальном формате в Париже и обсудили введение минимального глобального налога с международных компаний, несомненно главного изменения в сфере международного налогообложения как минимум за столетие. Суть глобального налога в том, что транснациональные компании будут платить налоги в сумме не менее 15% в каждой стране, где они действуют. Главная цель этого радикального нововведения – уменьшить количество лазеек, позволяющих международным компаниям занижать сумму налогов или избегать их уплаты вообще. Экономисты Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), под эгидой которой проходят переговоры о введении минимального глобального налога, подсчитали, что он поможет повысить собираемость налогов ежегодно на 100-240 млрд долларов.

«Годы напряженной работы и интенсивных переговоров завершились принятием этого исторического пакета, благодаря которому транснациональным гигантам придется везде платить справедливые налоги»,- прокомментировал результат переговоров генеральный секретарь OECD Матиас Корман, ранее возглавлявший минфин Австралии.

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«Историческим днем экономической дипломатии» назвала принятие глобального налога и министр финансов США Джанет Йелен.

Главным сторонником глобального налога в последние полгода является президент США Джо Байден. Во многом именно благодаря усилиям Вашингтона и удалось добиться успешного окончания переговоров. Дело в том, что далеко не все подписанты согласны с самой идеей такого налога или с его деталями.

Для Байдена важность глобального налога заключается в том, что он органически входит в его внутреннюю деятельность в сфере налогообложения, одним из главных пунктов которой является повышение налога на прибыль американских компаний с 21 до 28%, а также повышение налога на прибыль американских компаний, заработанную за пределами США, вдвое – с 10,5 до 21%.

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Без утверждения глобального налога в масштабах всей планеты планируемое Белым домом повышение налогов просто заставит американские компании перевести свои штаб-квартиры в страны с низкими налогами. Принятие нового налога лишит их этой возможности.

«Это (налоговая реформа) позволит повысить конкурентоспособность Америки,- говорится в заявлении президента Байдена.- Это также позволит нам отправить дополнительные налоги на инвестиции, необходимые для сохранения конкурентоспособности США в глобальной экономике на высоком уровне».

Многие детали переговоров пока неизвестны, но известно, что все 130 подписантов договорились о новом распределении прав на налоговые поступления, которые дадут больше средств странам, где у транснациональных компаний особенно много клиентов.

Глобальный налог меняет многолетний принцип международного налогообложения, согласно которому прибыль облагается налогом там, где физически находятся компании.

Работа над новым налогом началась почти 10 лет назад, в 2013 году. Главным образом он направлен против цифровых гигантов, у которых в силу специфики их деятельности нет необходимости находиться рядом с потребителями, чтобы продавать свой товар, и которые могут регистрировать их интеллектуальную собственность, которая и приносит прибыль, практически везде.

Наиболее сложным моментом переговоров был вопрос, что и как делать с IT-гигантами, которые в подавляющем большинстве являются американскими компаниями. Европейские страны хотели заставить их платить больше налогов там, где они работают, т.е. на территории Европы. Однако Вашингтон отверг европейский подход, состоявший в «наездах» только на высокотехнологические компании, под тем предлогом, что он является дискриминационным и устаревшим. Цифровизация, не без оснований говорят американцы, сейчас очень энергично происходит во многих отраслях экономики.

Под давлением США участники переговоров договорились, что минимальный глобальный налог будет действовать в отношении транснациональных компаний во всех секторах экономики, которые имеют глобальный оборот не менее 24 млрд долларов и прибыль не менее 10%.

С размером ставки глобального налога по-прежнему не согласны ряд европейских стран, которые считают, что она лишит их средства привлечения иностранных инвестиций. В первую очередь это, конечно, Ирландия, на территории которой находятся европейские штаб-квартиры многих транснациональных компаний; а также Венгрия и Эстония. Среди других противников размеров минимальной ставки Нигерия, самая многонаселенная страна Африки, а также Кения, Перу и Шри Ланка.

Согласованный проект минимального глобального налога будет представлен на рассмотрение саммита G20, который состоится в октябре. Если не возникнет проблем с его принятием лидерами 20 наиболее развитых экономик планеты, то он вступит в силу в 2023 году.