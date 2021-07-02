Грузовой Boeing 737 упал в воду возле Гавайских островов

Грузовой Boeing 737 рухнул в воду около Гавайских островов.

Как передаёт телеканал CNBC, авиакатастрофа произошла возле Гонолулу.

«Грузовой самолет Boeing 737 упал в воду возле Гонолулу. Причиной случившегося могли стать проблемы с двигателями», – уточнил источник телеканала телеканал.

В свою очередь портал Hawaii News Now утверждает, что на борту разбившегося лайнера находились минимум два человека. Их судьба пока неизвестна - на место происшествия уже работают спасатели.

Другие подробности случившегося пока не сообщаются.