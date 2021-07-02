И грянул гром: ректор «Вышки» ушел в отставку

Ректор НИУ «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов написал заявление об уходе с поста, который занимал почти 30 лет. Ученый совет ВШЭ назначил его на должность научного руководителя университета вместо 87-летнего Евгения Ясина, уходящего по состоянию здоровья.

В обращении к сотрудникам «Вышки» ее основатель объяснил свое решение желанием вместо административной работы заняться научной. Теперь уже бывший ректор говорит, что это решение зрело у него давно.

«Управленцами здесь становятся ученые. Принимая на себя административные дела, они всегда жертвуют своими исследованиями, своим общением со студентами и учениками», — пояснил он, добавив, что не хотел бы состариться в должности ректора.

«Я не испытывал никогда удовлетворения и тем более удовольствия от административной работы. От принятия решений, распоряжения людьми, ресурсами. От пребывания в высоких кабинетах. Я делал это, потому что это был мой долг, моя ответственность перед университетом. Я всегда имел, и многие из вас это знают, острое чувство внутренней неудовлетворенности, неполноты своей университетской миссии», — признаётся Кузьминов.

Уход 64-летнего главы одного из ведущих российских университетов потряс академическое сообщество не столько самим фактом самоотставки (как отметил сам Кузьминов, «ректор не должен быть вечным»), сколько скоропостижностью решения, никак не похожей на то, что сегодняшний шаг вынашивался ректором давно — что бы сам он про это ни говорил.

Грозы не ждали, но гром грянул

Проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара сообщила Expert.ru, что отставка Кузьминова стала громом среди ясного неба для всего коллектива университета.

«Никаких разговоров или намеков о возможном уходе Ярослава Ивановича с должности ректора не велось и не было. Мы все узнали об этом, как и вы, из его письма. Что ректор, возможно, не договорил — это никто, кроме него, не знает», — сказала Касамара.

О том же сказал Expert.ru и профессор ВШЭ Марк Урнов.

«Более неожиданным событием в моей жизни было разве только объявление о создании ГКЧП. Это как снег на голову. Подлинных мотивов решения Ярослава Ивановича я не понимаю. Их, наверное, понимают в Администрации президента и в Правительстве. Я же пребываю от этого сообщения в весьма странном состоянии», — признался он.

Урнов объясняет свое странное состояние в том числе тем, что «Вышка» всегда была тем местом, где пропоненты совершенно разных идеологических лагерей — от крайних либералов до крайних консерваторов — уживались вполне мирно.

«У меня никогда не было ощущения, что на университет осуществляется какое-либо идеологическое давление. Его и реально не было. Кузьминову удавалось сохранять в вузе атмосферу, в которой крайности могли бы встречаться и обсуждать свои позиции», — говорит профессор, работающий в ВШЭ с 2004 года.

Для ведущего эксперта Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова уход ректора ВШЭ шоком не стал, поскольку, напоминает политолог, Кузьминов и ранее несколько раз делал заявления о своем желании оставить административную работу в пользу научной. Триггером же сегодняшнего заявления, считает эксперт, стал внутривузовский конфликт, а не какие-то внешние факторы.

«В последние месяцы поводов для такого решения возникало все больше. В «Вышке» стала формироваться определенная оппозиция Кузьминову, ряд преподавателей ушли со скандалом, нарастало политическое недовольство и в студенческой среде. В этой обстановке, возможно, кураторы ВШЭ приняли решение сменить ректора, чтобы не накалять обстановку в вузе накануне сентябрьских выборов», — полагает Абзалов.

Консерваторы набирают очки

ВШЭ до последнего времени оставалась «рассадником либерализма», при этом будучи внешне лояльной Кремлю. И «системный либерал» Кузьминов всегда был частью несущей конструкции противоречивого и неустойчивого консервативно-либерального внутриэлитного договора.

Неуклонное усиление консервативного крыла в элитах отражалось на кадровом составе «Вышки» очень последовательно. Университет в 2019 году прекратил сотрудничество с Еленой Сироткиной и Александром Кыневым (они утверждают, что под давлением, но руководство вуза отрицает), зато заключил контракты с близким к «Единой России» Алексеем Чеснаковым и рядом других преподавателей консервативного толка. Тогда же, в 2019 году, было закрыто студенческое ток-шоу «В точку!», известное своим вольнодумством.

Сам Кузьминов в своем обращении попросил прощения у тех, кому его кадровые и административные решения могли испортить жизнь и карьеру. «Мне пришлось принимать важные, временами жесткие решения. Расставаться с людьми. Ломать структуры. Заставлять или не разрешать что-то делать», — покаялся он, не вдаваясь, впрочем, в конкретику.

Несмотря на то, что у Кузьминова не всё складывалось гладко с кураторами некоторых блоков в Администрации президента — в первую очередь экономическим — в целом он с АП ладит. Сложности же с экономическим блоком порождались его семейной связью Эльвирой Набиуллиной, что делало «Вышку» своего рода «опорным вузом» Центробанка РФ.

В 2010 году ВШЭ совместно с Московской банковской школой Банка России реализовывала программу бакалавриата по направлению «Банковское дело». В 2019 году ЦБ и нижегородский филиал ВШЭ поводили конкурс экономических исследований среди студентов и аспирантов. В 2021 учебном году факультет экономики опять же нижегородского филиала ВШЭ вместе с Банком России провели серию межрегиональных научно-исследовательских онлайн-семинаров.

Варягам «Вышку» не дадут

Буквально накануне нынешних событий, 29 июня, в «Вышке» было объявлено о создании базовой кафедры — как полагает Дмитрий Абзалов, специально под людей, приближенных к Набиуллиной. Ее возглавит первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева.

Абзалов не верит, что это простое совпадение по времени. «Это выглядит как доказательство, что у Кузьминова решение уйти, на этот раз окончательно, полностью созрело уже тогда», - говорит эксперт.

Кафедра ЦБ начнет работать с сентября 2021 года. Одна из ее задач — обеспечить экспертное представительство Банка России в разных образовательных программах вуза. Первый проректор ВШЭ Вадим Радаев говорил ранее на этой

неделе, что кафедра усилит экосистему подготовки кадров для финансовой сферы России, позволит добиться нового качества образовательной и научной подготовки студентов «Вышки» в различных областях финансов, инноваций, IT.

Как напоминает Абзалов, в топовых вузах, если ректор уходит в самом деле по собственному желанию, а не под давлением, он обычно заранее рекомендует премьер-министру своего преемника, и за редкими исключениями этим рекомендациям правительство следует.

«По фигуре того, кто станет ректором ВШЭ, можно будет сделать вывод о том, насколько отставка Кузьминова в самом деле была добровольной», - рассуждает Абзалов.

Он предвидит, что в любом случае вряд ли «Вышку» возглавит какой-то жесткий консерватор или представитель какого-нибудь отраслевого подразделения АП — составляющие основу учебного заведения миллениалы будут противиться закручиванию гаек. А получать протестные настроения в ведущем вузе с самого начала нового учебного года, который совпадает с думскими выборами, федеральный центр не может себе позволить.

«Раз уж в АП решили менять ректора в самый разгар предвыборной кампании, что само по себе указывает на чрезвычайность этой ситуации, то скорее всего, новым ректором станет человек изнутри университета, чтобы назначением кого-то со стороны не дразнить гусей. Смена ректора должна пройти максимально неинвазивно», - использует хирургическую терминологию политолог.

Независимо от персоналий, новый ректор будет иметь в глазах политического руководства страны меньший вес, чем основатель «Вышки», руководивший ею с 1992 года и набравший за это время серьезный аппаратный вес. Уже поэтому сменщик Кузьминова будет обладать меньшей политической самостоятельностью и большей управляемостью, считает Абзалов.

Он устал. Он уходит

Любые кадровые решения на таком уровне (должность ректора федерального вуза, таких как ВШЭ, МГУ, СПбГУ является номенклатурой Правительства РФ) означают изменение внутриэлитных расстановок и либо конституируют изменение баланса сил, либо являются предваряют изменения, которые последуют.

Будущее лично Ярослава Кузьминова вряд ли вызывает тревогу: скорее всего, он, как и заявляет в своем «прощальном» письме (в кавычках — потому что ученый никуда из «Вышки» не уходит), займется сугубо научной работой. А вот перспективы ВШЭ как университета, курсы которого изучают миллионы людей по всему миру, становятся не столь определенными.

Завуалированным, но вполне читаемым образом это опасение высказал сам Кузьминов, написав: «Какие бы вызовы и искушения нас впереди не ждали, мы уже не поступимся качеством и не расстанемся с научной честностью». Это может означать, что вызовы и искушения не за горами.

Политолог Иосиф Дискин призывает, впрочем, не искать черную кошку там, где ее нет — в том смысле, что не следует искать между строк заявления Кузьминова какие-то невысказанные мотивации.

«Когда я полгода назад общался Кузьминовым, уже тогда было видно, что Ярослав Иванович в самом деле просто психологически устал. Но устал не от какого-то мифического давления со стороны властей, которого никогда не было, а от общей атмосферы вокруг вуза, который постоянно безосновательно обвиняли в том, что там окопались агенты влияния Запада», — рассказал он.

По мнению Дискина, последней каплей в решении Кузьминова уйти с ректорской должности стала кампания по вакцинации, которая встретила среди работников вуза глухое, но стойкое сопротивление. На ученом совете, специально посвященном этой теме, сотрудники обвиняли ректора в административном давлении, в то время как на самого Кузьминова давили медицинские власти города.

От того, кто станет новым ректором «Вышки», в существенной степени зависит мировой рейтинг университета, который в нынешнем году, по данным QS World University Rankings, находится на 305-м месте в мире по интегральному результату, а в таких областях как политология и международные отношения входит в число 45 лучших вузов мира. При этом ВШЭ отличается очень сложной и запутанной внутренней структурой: в его составе три филиала — в Санкт-Петербурге, Перми и Нижнем Новгороде, — 13 школ, 47 институтов, 28 факультетов. (Для сравнения, в МГУ 44 факультета и 8 филиалов).

В полномочия Правительства входит принятие решения о назначении членов наблюдательного совета ВШЭ, досрочном прекращении их полномочий, назначение/увольнение ректора. Ректор назначается распоряжением премьер-министра из числа лиц, прошедших обязательную аттестацию, с заключением трудового договора сроком на пять лет. На момент выхода этой статьи премьер-министр РФ Михаил Мишустин пока не подписал распоряжение об отставке Кузьминова, но, как сообщила Expert.ru Валерия Касамара, этого документа в ВШЭ ждут до конца дня.