Иностранных студентов в вузы России будут принимать с любой вакциной от COVID-19

Российские вузы планируют принимать иностранных студентов, которые сделали прививку любой вакциной от коронавируса, сообщил ТАСС, ссылаясь на замруководителя Россотрудничества Павла Шевцова.

«Касаемо препаратов. Здесь будет у вузов общая политика. Думаю, что будем принимать все вакцины», — сказал Шевцов.

Он уточнил, что в настоящее время идет проработка решения относительно въезда иностранных студентов в Россию, среди мер рассматривается вакцинация или карантин.

Ранее ТАСС сообщил, ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки, что ведомство наделило вузы правом потребовать от студентов при заселении в общежитие справку о вакцинации от коронавируса или о медицинском отводе.

