Курс доллара: ситуация для рубля может резко ухудшиться

Вчерашнюю сессию на Мосбирже российская валюта вновь завершила в минусе. При этом рубль в четверг открылся на отметке 73,04 к доллару и возле 86,61 – к евро. К 16:59 мск «россиянин» и вовсе сумел прибавить пару копеек к «американцу» и потерял 9 копеек к европейцу».

Однако на закрытии основных торгов просел в обеих парах. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,35 руб., что на 21,25 коп. дороже чем было сутками ранее. Евро также прибавил – его курс в это же время составлял 86,95 руб. (+20 коп.).

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

По мнению экспертов, вечером в четверг национальная валюта стала терять позиции реагируя на смену настроений инвесторов, которые в ожидании решений ОПЕК+, стали покидать рисковые активы, что сразу же сказалось на курсе рубля.

Напомним, накануне вечером члены ОПЕК, а также нефтедобывающие страны, не входящие в картель, решали нужно ли дальнейшее увеличение добычи сырья с учётом того, что запасы энергоносителей уже пришли в норму, а цены вернулись к допандемийному уровню, при том, что потребители жалуются на взвинчивание инфляции.

Несмотря на очередное ослабление рубля Евгений Коган из ИГ «Московские партнеры» считает, что ничего страшного не происходит. Как пояснил он, наша валюта находится сейчас в общемировом тренде – доллар сейчас дорожает, а евро, фунт, «канадец», и также валюты сегмента ЕМ решили немного отдохнуть. При этом, по мнению эксперта, данный тренд временный и вскоре рубль вновь развернётся в сторону роста.

В свою очередь Николай Переславский из CMS Institute осторожно прогнозирует перспективы рубля на предстоящий месяц, подчёркивая, что их нельзя назвать ни хорошими, ни плохими. По мнению эксперта, многое будет зависеть от развития третьей волны COVID-19, стоимости «чёрного золота», а также геополитических трений.

«Мы считаем, что в июле пара доллар-рубль будет находиться в пределах 72,00-76,00, а пара евро-рубль в коридоре 85,00-90,00. Однако есть вероятность, что ситуация на валютных рынках может резко ухудшиться из-за осложнения коронавирусной ситуации, а также локдаунов, вызванных новыми штаммами ковида. А вот резкого роста нацвалюты даже с учётом предстоящего роста ключевой ставки российского регулятора, мы не ждём», – заявил Переславский.

Дмитрий Бабин из БКС, также угрозу для рубля видит в сложной ситуации с COVID-19. Как отметил он, угроза новой волны коронавируса, которая может накрыть сразу несколько европейских стране, уже сейчас оказывает ощутимое давление на риск.

«Это способно затормозить восстановление мировых экономик, а в условиях приличной инфляции меры стимулирования будут крайне ограничены. Всё это крайне негативно может сказаться на курсе рубля», – предположил эксперт.

Между тем в банке «Санкт-Петербург» полагают, что основополагающим для курсовой динамики будут пятничные данные о трудовой статистике в США.

Напомним, согласно прогнозу аналитиков, опрошенных изданием The Wall Street Journal, рост числа рабочих мест в США по итогам июня составит 706 тыс., при этом уровень безработицы предположительно снизиться до 5,6% (-0,2%).

В банке «Санкт-Петербург», подчеркнули, что данные по рынку труда в совокупности с показателями инфляции станут ключевыми для политики американского центробанка. Именно от динамики занятости во много будет зависеть, когда ФРС будет сворачивать стимулирующую политику, введенную ещё на пике пандемии. Это в свою очередь отразится на интересе глобальных инвесторов к рисковым активам, и как следствие на курсе российской валюты.

«До публикации данных по статистике, мы какого-то серьезного движения в обеих парах не ждём. Вероятнее всего курс завтра утром останется на текущих событиях», – полагают аналитики банка.