Литва объявила ЧС из-за наплыва нелегалов из Белоруссии

Правительство Литвы объявило режим общенациональной чрезвычайной ситуации в связи с усиливающимся потоком нелегальной миграции в страну из Белоруссии, сообщает Deutsche Welle. Руководителем по преодолению ЧС назначен министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

По данным литовской пограничной службы, число нелегальных мигрантов, перебирающихся в Литву, по сравнению с 2020 годом возросло в 11 раз: с начала года удалось провести 822 задержания, в прошлом году - 81. Сообщается, что среди мигрантов, пытающихся нелегально пересечь литовскую границу со стороны Беларуси, много граждан Ирака, Ирана и Сирии.

«Думаю, это попытка показать свою позицию не только Литве, но и ЕС. Может быть, так они пытаются добиться диалога», – заявила Билотайте.

В июне Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет препятствовать нелегальной миграции, наркотрафику и контрабанде в Европу. «Сегодня они взвыли. Ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде», – сказал Лукашенко.

