Лукашенко заявил о попытке теракта в отношении узла связи российского ВМФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране раскрыты «спящие» террористические ячейки – отряды самообороны, сообщает агентство БЕЛТА.

«Сегодня вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ, как они считают, наше государство», – заявил Лукашенко.

По его словам, координаторами выступили Литва, Польша, США, Украина и Германия, а «отряды самообороны», пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке. Александр Лукашенко заявил, что обсуждал это событие во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. «Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы», – завил Лукашенко.