На портале госуслуг произошел сбой

На портале Госуслуг произошел резкий сбой в доступе из-за резкого числа обращений граждан, сообщает ТАСС, ссылаясь на Минцифры. Обратившимся за услугой предлагается ждать 30 минут для входа на сайт. В ведомстве уточнили, что портал мог быть недоступен из-за технических работ.

При попытки войти на портал сообщается, что ресурс перегружен, поскольку в данный момент на нем находится более 500 000 посетителей, после чего запускался обратный отсчет. Время ожидания составляло 5 минут, потом увеличилось до 30 минут.

Уточняется, что получение QR-кода, который подтверждает перенесенную болезнь или вакцинацию, происходило без ожидания.

«На портале госуслуг проводятся работы по выводу новых сервисов и временно портал может быть недоступен», — пояснили в Минцифры ситуацию со сбоем.

На горячей линии сообщили, что число обращений выросло в связи началом выплат на детей школьного и дошкольного возраста, а также новых выплат беременным и одиноким родителям.

