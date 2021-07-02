Верхнетуринский машиностроительный завод запустил новый цех по производству корпусов снарядов

Общая площадь нового цеха завода, входящего в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех», – 3200 кв. м. На введенных в эксплуатацию мощностях будет выполняться государственный оборонный заказ.

«На сегодняшний день в цехе подключено всё технологическое оборудование, задействованное в основной производственной линии, проводится детальное тестирование и пуско-наладочные работы», – приводит сайт госкорпорации слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева. – Полный ввод объекта в строй ожидается к сентябрю текущего года. После выхода цеха на проектную мощность предприятие сможет нарастить объёмы производства изделий на 150%».

«Помимо производства корпусов снарядов для танковой и полевой артиллерии, ВТМЗ планирует выпуск изделий в рамках будущих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», — сообщил генеральный директор АО «ВТМЗ» Андрей Полявин.

Он добавил также, что в новом корпусе планируется выпускать и гражданскую продукцию нескольких направлений. Разработку такой продукции ВТМЗ ведёт в рамках программы диверсификации, согласно стратегии «Ростеха» по наращиванию объёмов гражданской продукции до 50% к 2025 году. По словам Полявина, в рамках программы на заводе планируется запустить производство высоковольтных вакуумных коммутационных аппаратов.

Реконструкция механического цеха позволила создать дополнительные высокотехнологичные рабочие места. Для работы на новом оборудовании на территории предприятия организована переподготовка специалистов, сообщил Андрей Полявин.