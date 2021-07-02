ОПЕК+ продолжит переговоры об увеличении добычи нефти 2 июля

Министры стран ОПЕК+ не смогли договорится в ходе заседания 1 июля относительно увеличения добычи нефти в ближайшие месяцы. Переговоры продолжатся 2 июля, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в ОПЕК.

«Мы решили взять еще один день для консультаций. Да, завтра пройдут заседание мониторинга и встреча ОПЕК+», - сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники.

Агентство «РИА Новости» в беседе с представителем ОПЕК+ выяснило, что заседание было закончено без результатов из-за позиции Объединенных Арабских Эмиратов, которые хотят поменять базу отсчета для ограничений добычи нефти.

Источники ТАСС в ОПЕК сообщали, что ряд стран выразили несогласие после обсуждения рекомендации увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки до декабря текущего года из-за предложенных им квот.

В свою очередь, издание «Ведомости» сообщает, ссылаясь на источник близкий к правительству, что РФ намерена выступить с предложением наращивать добычу «по максимуму». По его данным, обсуждалась цифра увеличения добычи сопоставимая с предложением альянса, – 500 000 баррелей в сутки.

При этом российские нефтяники заявляют, что они не заинтересованы в снижении стоимости барреля нефти, а скорее нацелены на более дорогую нефть, особенно при учите «тяжелой коронавирусной ситуации». Источник в крупной нефтяной компании, пояснил, что уровень цен на нефть, имеющийся сегодня, не позволяет нефтяным компаниям зарабатывать достаточно денег для исполнения своего и бизнес-плана, а также наполнения бюджет РФ.

