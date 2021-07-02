В ОПЕК+ снова разлад. Повторится ли сценарий весны 2020 года?

Практически весь день традиционно просачивалась информация от источников, и казалось, что основные и крупнейшие игроки - Россия и Саудовская Аравия - пришли к пониманию, однако итоговая сделка была заблокирована Арабскими Эмиратами. Их не устроила квота, то есть фактически страна хочет для себя значительно большего увеличения добычи, что оказалось неприемлемо для других участников переговоров.

В итоге, министерскую встречу было решено перенести на пятницу.

Нельзя не отметить, что нынешние переговоры стран-участниц ОПЕК+ изначально пошли не по плану. Заседание министерского комитета перенесли со среды на четверг, а затем и главная часть выбилась из графика.

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Рынок, правда, в целом не показывает признаков серьезного беспокойства.

В ходе дневной сессии котировки смеси Brent даже обновляли максимум с 2018 года, вплотную приближались к отметке в 77 долларов за бочку.

Разочарование пришло уже ближе к вечеру, когда и было объявлено о разногласиях и переносе заседания. Цены нефтяных фьючерсов резко пошли вниз, отыграв примерно половину дневного роста. Тем не менее, это не было похоже на панику.

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Некоторые наблюдатели уже поспешили найти сходства со встречей ОПЕК+ весной 2020 года, когда стороны не смогли прийти к консенсусу, что в итоге обернулось обвальным падение цен. Но это скорее фантазии, ведь тогда ключевую роль все же сыграла обрушившаяся на мир пандемия коронавируса, которая буквально обвалила спрос на энергоресурсы.

Детали обсуждения

По поступающей от различных изданий информации, известно, что в ходе переговоров Россия и Саудовская Аравия выступали за увеличение добычи на 2 миллиона баррелей в сутки с августа по декабрь.

При этом каждая из сторон берет на себя квоту по увеличению на 400 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, ОПЕК+ сможет удовлетворить дефицит на рынке, который сами страны-участницы прогнозируют на этот период.

Сигнал от рубля

Действительно тревожный сигнал сейчас посылает российская валюта. Курс доллара и евро на Московской бирже начал повышаться практически сразу после истечения июньских контрактов на срочном рынке. Иными словами, фактически повторяется картина прошлого года. Тогда рубль также стремительно укреплялся до середины июня, после чего начал не менее стремительно сдавать позиции, хотя цены на “черное золото” оставались в восходящем тренде. Однако, как оказалось, российская валюта выступила, как это часто бывает, опережающим индикатором - нефтяной рынок ушел в глубокую коррекцию только в начале сентября.

Перспективы нефтяного рынка

Вполне возможно, коррекция на нефтяном рынке случится и в ближайшее время, для этого есть несколько факторов.

Многие сырьевые товары, включая промышленные металлы, еще в мае перешли к снижению и находятся в активной фазе коррекции. Даже пиломатериалы в США, демонстрировавшиеся весной небывалый рост, в июне показали рекордное снижение за всю историю, потеряв около 40%.

И нефть здесь явно выделяется из общем массы, к тому же всячески игнорирует укрепление доллара, хотя исторически эти активы имели тесную корреляцию. Но нужно также отметить, что рынок нефти может пошатнуться только в том случае, если увидит, что ОПЕК+ теряет контроль или страны-участницы теряют единство и начинают конфликтовать.

С другой стороны, если коррекция и случится, она скорее всего будет временной, так как крупные игроки явно настроены на достижение гораздо более высоких цен. Ранее мы уже писали о масштабных покупках декабрьских опционов “колл” с ценой исполнения 100 долларов.

