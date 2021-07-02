Песков прокомментировал возможность введения локдауна в России

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на данный момент времени введение локдауна в России не рассматривается, а правительство «напряженно» борется с пандемией, несмотря на тяжелую ситуацию, передает ТАСС.

«Президент говорил об этом. Никто не хочет никаких локдаунов. И локдаун не обсуждается. Именно поэтому мы – чтобы это не обсуждалось – мы все должны привиться. Мы все должны привиться, как можно скорее», — сказал Песков.

Он отметил, что в целом ряде регионов сложилась сложная ситуация, но в Москве уровень заболеваемости в три раза больший, чем в целом по стране. Достаточно печальная ситуация и в Санкт-Петербурге, отметил чиновник.

«Принимаются меры, напряженно работает оперативный штаб правительства, работают главы регионов, реализуя свои особые полномочия. Поэтому работа ведется. Но естественно мы имеем дело с весьма и весьма коварным врагом в виде коронавируса и новых штаммов, которые появляются в нашей стране», — добавил Песков.

В марте 2020 года в России был объявлен режим всеобщей самоизоляции, который продлился полтора месяца. После майских праздников гражданам было разрешено покидать дома при наличии специального кода.

