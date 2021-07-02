Инфраструктура Автодороги

Почему дороги самое слабое место?

Татьяна Гурова
главный редактор журнала «Эксперт»
Вячеслав Суриков
редактор отдела культура журнала «Эксперт»
Александр Ивантер
первый заместитель главного редактора журнала «Эксперт»
Павел Чистяков
управляющий партнёр по России Центра экономики инфраструктуры
Татьяна Гурова, Вячеслав Суриков, Александр Ивантер, Павел Чистяков
2 июля 2021, 18:09
2 июля 2021, 18:09

Подкаст с участием Павла Чистякова, управляющего партнёра по России Центра экономики инфраструктуры, главного редактора журнала «Эксперт» Татьяны Гуровой и первого заместителя главного редактора журнала «Эксперт» Александра Ивантера.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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