Почему дороги самое слабое место?
Павел Чистяков
управляющий партнёр по России Центра экономики инфраструктуры
Подкаст с участием Павла Чистякова, управляющего партнёра по России Центра экономики инфраструктуры, главного редактора журнала «Эксперт» Татьяны Гуровой и первого заместителя главного редактора журнала «Эксперт» Александра Ивантера.
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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