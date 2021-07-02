«Поразительные результаты»: ученые рассказали, в каких местах самые большие риски заразиться коронавирусом

Руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев перечислил топ-5 мест, где вероятность заразиться коронавирусом возрастает в несколько раз.

На первое место ученый поставил места, где традиционно скапливается большое количество людей, и человеку приходится находится в замкнутом пространстве - в общественном транспорте, магазинах и торговых центрах, ночных клубах и других подобных заведениях

«Чем общественное место больше, тем вероятность заразиться выше. Хотелось бы поставить на первое место общественный транспорт, потому что мы находимся в скученном состоянии», - сказал эксперт.

Врач обратил внимание, что наибольшую опасность представляют частные перевозчики, которые недостаточно внимания уделяют всем мерам профилактики, - маршрутки и маленькие автобусы, курсирующие между городами.

На второе место ученый поставил небольшие магазины с меньшей ответственностью персонала и отсутствием вентиляции.

«Если говорим про крупные торговые сети, где есть охрана, которая не разрешит войти на территорию ТЦ или магазина без маски -это хорошо. А если мы говорим о небольших магазинах, , это уже риск», - продолжил медик

На третьем месте находятся ночные клубы и зоны для развлечений, риск распространения заключается, в том, что, как правила, подобные заведение находятся в подвальных помещениях с плохой вентиляцией и без окон.

На четвертое место эксперт поставил кинотеатры, театры, концертные залы - места, где проводятся культурно-массовые мероприятия. На таких мероприятиях граждане даже при рассадке через место, как правило, долго находятся в замкнутом помещении с большим количеством людей.

Последними в списке топ-5 оказались клиники и лаборатории, проводящие тестирование на наличие коронавируса.

«Как правило в лаборатории люди могут проходить по одному, все остальные стоят на улице, естественно, это все в рамках двора, где дистанцию в целом сложно соблюдать. А анализы идет сдавать здоровый человек, который хочет получить справку, что он здоров, для личных целей, и человек, который недомогает и хочет узнать, если у него инфекция или нет», - рассказал врач. Он советует носить маски и держать социальную дистанцию.

В своем новом исследовании британские ученые также перечисляют места наибольшей вероятности заражения коронавирусом, пишет издание Focus. Полтора года авторы материала работали над поиском путей наибольшей вероятности заражения коронавирусом и выяснили, как один человек может чаще всего заразить целую группу людей.

Прежде всего, это места с близким обоюдным контактом и малой социальной дистанцией, такие, как салоны красоты. На втором месте находятся вечеринки с друзьями и родственниками, а также ночевка у друзей или родственников. На третье место британские ученые поставили посещение дошкольных учебный заведений и детских садов. Четвертое место отведено школам и колледжам.

"Результаты поразительны. Некоторые факторы (заражения) имеют более чем в 50 раз большее значение, чем ожидалось", прокомментировал результататы исследования один из его авторов Эван Бирни в микроблоге Twitter.

По его словам, исследователи идентифицировали все возможные точки инфицирования и смогли рассчитать шансы заразиться в этих местах.