Прогноз погоды на выходные: лето продолжит удивлять

Вот и наступил июль – второй месяц календарного лета, который нам метеорологи обещали очень жарким. Впрочем, нам и июнь прогнозировали холодным, а оно вон как вышло.

Правда, в последние дни зной начал немного спадать, но синоптики призывают особо не радоваться – скорее всего сейчас произойдёт так называемая рециркуляция антициклона и дальше снова наступит африканское пекло.

Метеозависимым людям, не переносящим жару, имеющим серьёзные заболевания сердечно-сосудистой системы в такую погоду не позавидуешь.

Остаётся надеяться, что температурные рекорды всё-таки прекратятся, и дальше климатическая ситуация пойдёт уже более или менее ровно без пиков на градуснике. Но синоптики предупредили, что в ближайшие выходные лето продолжит удивлять.

Прогноз погоды на выходные в Москве

По прогнозу синоптиков, сегодня вечером в Москве должен зарядить дождь, который продлится всю ночь до самого утра субботы. Первый выходной предстоящего уикенда в российской столице начнётся с температуры плюс 16.

В течение дня будет пасмурно, максимально воздух прогреется до плюс 23-24. Примерно такая же погода ждет жителей столицы и гостей города ожидается и в воскресенье – на градусниках будет плюс 24, без осадков, но весь день будет пасмурно. Хорошая это климатическая обстановка для выходных или нет – решать каждому из нас. Но то что пока 30-градсусново не будет – уже радует.

Прогноз погоды на выходные в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге, по прогнозу синоптиков, будет жарче, чем в Москве. В субботу и воскресенье обещают сухую, ясную погоду и плюс 26, а по области на один-два градуса выше. Дождь небольшой возможен предстоящей ночью.

Выходные в Северной столице будут отличными. И судя по предстоящему прогнозу синоптиков, ничто не помешает наслаждаться как прогулками по городу, так и поездками за город, проведению свободного времени на любимых огорода, рыбалке, пикниках.

Прогноз погоды на выходные в регионах Поволжья

В Поволжье погода наконец выключила подогрев. После зашкаливающих за плюс 35, ожидаемые плюс 23-25 покажутся истинным блаженством для жителей региона.

В пятницу ближе к полуночи начнутся грозы, которые перейдут в дождь. В субботу кратковременные осадки перейдут на высохшую землю. Это очень порадует любителей садоводов и огородников, которые все жаркие дни спасали свои грядки и измучились от такого время препровождения.

В субботу температура воздуха поднимется не выше плюс 23-24, облачность будет переменная. В воскресенье, несмотря на ясную ночь, с утра вновь начнётся дождь, а градусники застынут на плюс 21-22.

В Нижнем Новгороде прогнозируются переменная облачность, дожди, небольшой ветер. Градусники покажут в субботу и в воскресенье около плюс 24. А вот Башкирию жара еще не отпустила – здесь будет плюс 28-29 все выходные, возможны грозы или редкий дождик.

В Перми дождливо будет весь предстоящий уикенд. В субботу обещают переменную облачность, грозы, дождь и плюс 24. В воскресенье станет чуть прохладнее, но всего на один-два градуса и снова грозы.

Прогноз погоды на выходные в регионах Сибири

В Сибири, по прогнозу синоптиков, почти везде в выходные будет стоять дикая жара.

Если в Новосибирске ещё более терпимо и всё выходные будет не выше плюс 28 с возможными грозами, то Омск собирается побить рекорды и Москвы, и Казани. Там в субботу метеорологи пообещали плюс 33-35, а в воскресение плюс 36. При этом никакого дождя – только ясное небо и солнце на нём.

В Томске будет прохладнее и мокрее – в субботу плюс 25, возможны осадки. В воскресенье – плюс 28, ясно. Тепло и даже жарко будет в Красноярске – плюс 27-28 все выходные, безоблачное небо, ни ветерка.

Прогноз погоды на выходные на Урале

В столице Урала, Екатеринбурге, в субботу также сохранится жаркая погода – плюс 30. А вот в воскресенье температура упадёт до плюс 24, и метеорологи предупреждают о дождях и даже граде с грозами.

Пойдёт на спад жара и в Удмуртии – в субботу ещё плюс 28. А дальше такое же падение, как и в Екатеринбурге – плюс 22-24 в воскресенье, дожди с грозами. В Нижнем Тагиле в субботу жарко, но мокро – ожидаются умеренные осадки. В воскресенье плюс 19-20 и затяжной ливень.

Таким образом, почти везде в России жара пошла на спад. А где еще нет, то скоро это точно произойдёт. По крайней хотя один из двух предстоящих выходных повсеместно даст небольшую передышку.