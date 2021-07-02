Против Trump Organization выдвинуты обвинения

Прокуратура Нью-Йорка выдвинула уголовные обвинения против компании Trump Organization, которая управляет имуществом экс-президента США Дональда Трампа, и против ее финансового директора Аллена Вайссельберга. В отношении самого Дональда Трампа, который был генеральным директором компании до 2017 года, обвинения не предъявлены.

По мнению прокуратуры Манхеттена, Trump Organization оплачивала сотрудникам компании аренду жилья, коммунальные услуги, школьные расходы их детей, с которых якобы должны были уплачиваться налоги на доходы физических лиц.

Расследование против компании Трампа длилось с 2019 года, но не смогло выявить более серьезных нарушений. Экс-президент назвал это расследование политическим преследованием со стороны демократов, контролирующих правоохранительную систему Нью-Йорка.

