Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для получения полиса ОСАГО

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательное проведение техосмотра автомобиля для получения полиса ОСАГО.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале провой информации, отменяется обязательное проведение технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Закон вступит в силу 22 августа 2021 года.

В настоящее время в действующем законе «О безопасности дорожного движения» прописано обязательное страхование гражданской ответственности владельцев авто, но только при условии проведения государственного технического осмотра или техосмотра, проведение которого предусмотрено законодательством в области техосмотра.

Подписанный сегодня документ данную норму исключает, внося при этом корреспондирующие изменения в закон об ОСАГО.

Напомним, с инициативой сделать в Россию процедуру прохождения техосмотра личных транспортных средств добровольной, выступили в министерстве внутренних дел.

