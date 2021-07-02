Россия ввела новые ограничения на товары из Украины

Правительство России внесло изменения в постановление от 29 декабря 2018 года, расширив список запрещенных для импорта украинских товаров, сообщает «Интерфакс». В новый список попали мороженое, газировка с сахаром, мороженое и другие виды пищевого льда, минеральная вода, а также газированные воды, содержащие добавки сахара или другие подслащивающие или вкусо-ароматические вещества, готовые супы и бульоны и заготовки для их приготовления.

Кроме того, ограничен ввоз ячменя, пальмового масла и его фракций в таре нетто-массой 20 тонн, готовые или консервированные мясные продукты, мясные субпродукты, готовые или консервированные ракообразные. Невозможными будут поставки необезжиренной какао-пасты, макаронных изделий, попкорна, продуктов типа мюсли на основе необжаренных хлопьев из зерна, а также томатного кетчупа и других томатных соусов, майонеза, продуктов для приготовления соусов.

Запрет также коснулся жмыхов и продуктов, используемых на корм скоту, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары.

Эти решения приняты в соответствии с указом президента от 22 октября 2018 года «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными мерами Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».



