Байдену грозит саудовское проклятье

У президентов США есть то, что можно назвать саудовским проклятьем. С одной стороны новости о громких арестах, пытках и бессудных расправах приходят из Эр-Рияда часто. А как только фактическим правителем Саудовской Аравии стал наследный принц Мохаммед бен Салман – даже слишком часто. Значит, надо как-то реагировать. Иначе складывается вопиющее противоречие: США, если речь заходит о правах человека на Ближнем Востоке, рассматривают под микроскопом любую иранскую соринку, но в упор не замечают огромное саудовское бревно. Но вместе с тем, Саудовская Аравия – это не всего лишь еще одно ближневосточное государство. Это огромные, жизненно важные всему миру, запасы нефти, немалое политическое влияние и множество деловых связей с Соединенными Штатами, которые без ущерба американской экономике не разорвешь.

Поэтому кандидаты в президенты США неизменно требуют пересмотра отношений с Саудовской Аравией, а попав в Белый дом, забывают о своем намерении перевести местную монархию в режимы-изгои. Такую эволюцию проделал Дональд Трамп. Теперь то же самое происходит с Байденом. Правда, последнему мешают журналисты и новости из Саудовской Аравии.

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Телекомпания NBC сообщила, ссылаясь на два источника, что 61-летний принц Мохаммед бен Наиф находится в тяжелом состоянии. Якобы, он больше не может двигаться, получив, в результате избиений, серьезные травмы ног. Возможно, принца били палками по пяткам – как утверждают правозащитники, такая мера устрашения здешними мастерами заплечных дел практикуется.

Принц Мохаммед бен Наиф – одна из самых примечательных фигур ближневосточной политики. Еще несколько лет назад он был всемогущим наследным принцем, который должен наследовать престол разменявшего девятый десяток короля Салмана. Ему подчинялось министерство внутренних дел, и, по долгу службы, бен Наиф сотрудничал с ЦРУ в борьбе с религиозными радикалами. Во многом, благодаря его усилиям, была разрушена запрещенная в России террористическая сеть «Аль-Кайда». У принца бен Наифа немало влиятельных друзей в США. Но все они, равно как и заслуги в борьбе с терроризмом, оказались плохим подспорьем в придворных интригах, которые выиграл молодой, амбициозный и не стесняющийся в средствах Мохаммед бен Салман. Теперь он – наследный принц и фактический правитель страны. А бен Наиф с прошлого года содержится под стражей.

В сюжете NBC весь огонь критики направлен на Трампа. Ему и его администрации ставится в вину то, что бен Наиф не получил помощи со стороны США. Но и Байдену фразой «без комментариев» в данном случае вряд ли получится отделаться. Именно он, а не Трамп вывел в этом марте из-под санкций Мохаммеда бен Салмана. Наконец, Байдену предстоит назначить нового посла США в Эр-Рияде. Соответственно, без более-менее публичного обсуждения судьбы бен Наифа не обойтись. Особенно если ситуация будет развиваться по худшему, но совсем не исключаемому, сценарию.

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На днях вашингтонский Институт по изучению стран Персидского залива сообщил, что в Саудовской Аравии приговорен к смертной казни еще один недруг бен Салмана – племянник короля Фахд бен Турки. Он был арестован осенью прошлого года. Ему инкриминировали коррупционные преступления, но, возможно, все дело в том, что принц Фахд командовал войсками в Йемене. Боевые действия там развиваются не слишком удачно для возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции. За это принц мог и пострадать. Впрочем, Институт по изучению стран Персидского залива утверждает, что принца приговорили к казни за подготовку государственного переворота.

Если вся эта информация верна, получается, бен Салман снял важное табу – не убивать членов королевской семьи. Много принцев за последнее время перебывало в опале. Были сообщения о пытках высокопоставленных арестованных, однако жизнью за противостояние бен Салману из них еще никто не поплатился. Нужно, конечно, сделать поправку на то, что в Саудовской Аравии – общество не самое открытое, а когда речь идет о королевской семье, закрытое наглухо. Как правило, принцы просто исчезают. Об их судьбе становится известно, в лучшем случае, из скупых официальных сообщений, но чаще – от анонимных информаторов западных СМИ и мозговых центров.

Сам факт того, что судьбой бен Наифа озаботились в США может иметь далеко идущие последствия. По крайней мере, есть вероятность, отличная от нуля, что властям королевства придется давать какие-то объяснения. И тогда тайн саудовского двора будет слегка меньше.