Сегодня в Тобольске стартовал традиционный «Театр Наций FEST»

«Могу с гордостью сказать, что «Театр Наций FEST» превратился в большой современный фестиваль. Нам важно познакомить зрителя с разнообразием форм театрального искусства — в программе этого года есть всё: от классических драматических постановок и пластического театра до сторителлинга и VR – спектакля. И я рад, что благодаря программе «Формула хороших дел» у нас есть такая возможность, — говорит художественный руководитель Театра Наций народный артист России Евгений Миронов. — Несмотря на сложные обстоятельства, в этом году мы планируем провести фестиваль сразу в двух сибирских городах — в уже ставшем нам родным Тобольске и, впервые, в Томске. Там мы устроим праздник уличных театров с участием лучших коллективов в этом жанре».

Созданный по инициативе Евгения Миронова в 2015 году, «Театр Наций FEST» вносит серьёзный вклад в децентрализацию российской культуры. Этот фестиваль стал логичным продолжением одного из важнейших проектов Театра Наций – Фестиваля театров малых городов России, направленного на развитие регионального театра и создание более тесной коммуникации внутри российского театрального сообщества.

В Тобольске «Театр Наций FEST» продлится 7 дней. Большая его часть будет посвящена 200-летию со дня рождения великого русского писателя Ф. М. Достоевского. В программу фестиваля вошли премьерные спектакли Театра Наций «Страсти по Фоме» режиссёра Евгения Марчелли с народным артистом РФ Авангардом Леонтьевым в главной роли и «Достоевский 200. Сторителлинг» куратора Елены Гориной, рассчитанный на семейную аудиторию, а также постановка Московского детского театра теней «Так и не написанная история» и пластический спектакль театра «Балет Москва» «Кафе Идиот», удостоенный в 2016 году премии «Золотая маска».

Другое большое событие «Театр Наций FEST» — показ спектакля в очках виртуальной реальности «Я убил царя». Этот проект Театра Наций с документальной точностью рассказывает о событиях последних дней жизни императорской семьи. Показы пройдут в мемориальном здании Губернаторского дома, в котором расположен Музей семьи Императора Николая II. По этому адресу Романовы отбывали ссылку с августа 1917 года по апрель 1918 года.

Далее «Театр Наций FEST» переместится в Томск, где 4 сентября пройдёт праздник уличных театров. Это новый формат «Театр Наций FEST», опробованный два года назад в Тобольске и совравший порядка 3000 зрителей. В празднике примут участие такие коллективы, как воздушный театр Упсала-цирк и театр «Мимо Крокодил» (Санкт-Петербург), авторский театр «Эскизы в пространстве» (Москва), а также мастер-классы проведут специалисты всероссийского социального проекта профессиональной ориентации школьников «Зелёная кисточка».

С подробной программой «Театр Наций FEST» можно ознакомиться на сайте театра: https://theatreofnations.ru/proekty/teatr-natsii-fest