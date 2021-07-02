На рынке продуктового ритейла вскоре еще кого-нибудь ​съедят

Российские компании, работающие в секторе продуктового ритейла, продолжат сделки по слияниям и поглощениям (M&A), и этот тренд окажет позитивное слияние на отрасль, пишут в своем обзоре аналитики Sber CIB. При таком развитии событий темпы ежегодного расширения торговых площадей останутся в пределах 2,5—2,8% при сохраняющемся годовом росте выручки компаний сектора на 8—9%.

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В качестве примера таких сделок аналитики указывают на сообщения о том, что «Магнит» покупает «Дикси», а «Лента» договорилась о покупке российской сети супермаркетов Billa. Позднее «Лента» сообщила также о приобретении пермской розничной сети «Семья».

«Учитывая амбициозные планы “Магнита” и "Ленты", мы ожидаем дальнейших сообщений о подобных сделках», — говорится в обзоре.

M&A таким образом становятся новым фактором роста для крупнейших отечественных продуктовых ритейлеров. Однако, при слияниях и поглощениях вряд ли будет усиливаться ценовая конкуренция — в отличие от ситуаций, когда наблюдается органический рост торговых площадей, полагают эксперты.

«Влияние сделок на компании сектора будет зависеть от стоимости приобретений и того, насколько гладко будет проходить интеграция», — пишут аналитики.

Кому пандемия, а кому — фаза роста

Движение слияний и поглощений на рынке продуктового ритейла — ответ на изменения, происходящие в жизни общества, уверен руководитель оценочной компании «Центр делового консультирования» Никита Бубякин. Он считает, что развитие цифровизации, последствия пандемии и смена жизненных приоритетов потребителей вынуждают крупнейших игроков менять устоявшиеся правила игры. А значит, события в сфере M&A на рынке продуктового ритейла — неизбежный процесс, который, вероятнее всего, не остановится, на поглощении «Магнитом» «Дикси» и слиянии «Ленты» и Billa.

Две эти последние заметные сделки, по мнению эксперта, больше похожи на классические схемы, но российский рынок уже успел обзавестись разного рода гибридными форматами продовольственной торговли, и в будущем интерес крупных сетей будет направлен именно туда, считает Бубякин. Это могут быть слияния с целью получения синергии — например, крупного ритейлера с крупным или набирающим популярность сервисом доставки. То есть, условно, кто-то из сетей может в будущем выкупить «Самокат» у «Сбера», или наоборот — «Самокат» поглотит ближайшего конкурента.

Другой пример — слухи о возможной покупке Яндексом «Азбуки вкуса», которые как раз указывают на новые подходы, предполагающие усиление конкуренции и развитие отдельных направления бизнеса — в частности, кулинарного дивизиона, отмечает Бубякин. Состоится ли действительно эта сделка — вопрос. Месяц назад представители обеих сторон назад эти новости слухами. Но, тем не менее, известно немело примеров, когда слухи становились реальными событиями, напоминает эксперт. Поэтому в данном конкретном случае покажет время: если источники сообщали правду, то ждать осталось недолго.

Российский ритейл сейчас переживает очередную фазу роста, полагает Никита Бубякин. Отрасль имеет еще достаточный потенциал для укрупнения: ведущие ритейлеры пока не консолидировали в рознице даже половину рынка, условно на крупных приходится около 30%, в то время как, например, в Европе эта доля достигла 50% - соответственно, место для маневра остается.

Если оглядываться на регионы, то местные сети постепенно начнут склоняться к объединению с федеральными игроками, поскольку у них больше возможностей справляться с кредитной нагрузкой, удерживать выгодные цены и интерес покупателей. По мнению аналитика, именно в сегменте эконом-класса и будут происходить наиболее заметные слияния, которые в конечном счете окажут влияние на рост головной сети — в первую очередь такие перспективы ожидают X5 и «Магнит».

Расходы — сократить, выручку — увеличить

Сделки по слиянию и поглощению на рынке ритейла в последние два года и ближайшие два-три — нормальная реакция на пандемию и те издержки, которые приходится нести торговым сетям сверх стандартных, соглашается сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Причинами тому служат вопросы логистики, потребность в дополнительном персонале и замещении мигрантов, а также спад интереса к некоторым сезонным и несезонным группам товаров из-за резкого роста цен и инфляции.

Нужно, однако, понимать, что покупка «Магнитом» сети «Дикси» за почти 100 млрд рублей — история для России уникальная, и таких масштабных сделок мы в ближайшие годы не увидим, полагает эксперт. Но консолидация сектора продолжится. «Лента» расширяет присутствие как в мегаполисах, так и в регионах, потратив более 20 млрд рублей на сети Billa и «Семья» — 215 млн евро на первую компанию и 2,5 млрд рублей на вторую. В начале года было объявлено об объединении трех дальневосточных сетевых компаний в одного крупного игрока — холдинг «Восточный союз», который будет одной из крупнейших компаний в этом секторе на Дальнем Востоке и в Сибири. Слухи о покупке «Азбуки вкуса» «Сбером» и «Яндексом» действительно распространялись активно, и вероятность того, что сделка будет осуществлена в ближайшие полтора года, достаточно велика. Покупателем, весьма вероятно, выступит один из двух упомянутых холдингов, считает Переславский, и сумма сделки будет сопоставимой с затратами «Ленты» на расширение.

Если вынести за скобки покупку «Азбуки», то все эти объединения преследуют две цели: сокращение расходов и увеличение выручки.

Расходы сократить помогут новые поставщики и распределительные центры, которые достаются покупателям вместе с магазинами, а рост выручки — логичное продолжение операционной работы компании. Особенно четко этот тезис работает в контексте того, что сейчас происходит в стране: доходы населения падают, люди стараются закупать продукты либо впрок, либо подешевле, что позитивно влияет на прибыль ритейла. Поэтому в ближайшие годы отрасль ждет рост выручки более чем на 10% в год, ожидает Николай Переславский