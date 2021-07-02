В России выявили более 23 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом за сутки

В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 218 человек, следует из статистики оперштаба на 2 июля. Нарастающим итогом в стране выявлено с марта 2020 года 561 360. Число безвозвратных потерь достигло 136 565 человек, из которых скончались за сутки 679 пациентов, что четвертый день подряд стало антирекордом по числу летальных исходов от инфекции. За Общее число выздоровевших возросло до 5 035 518, из которых 18 197 человек выписаны за последние 24 часа. Продолжают лечение 389 277. Вчера, 1 июля, сообщалось о 23 543 новых случаях.

Москва продолжает лидировать по числу выявленных за сутки ковид-больных, в столице за последние 24 часа выявили 6893 случая заражения коронавирусом выздоровели 6271 человек, скончались 112 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 372 705 случаев заражения. В пятерку лидеров по приросту вошли Московская область (+2488), Санкт-Петербург (+1671), Нижегородская (+382) и Воронежская области (+334).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 182 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,9 млн человек. Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Лидируют США - более 33,6 млн случаев, далее следуют Индия (более 30,4 млн), Бразилия (свыше 18,6 млн) и Франция (более 5,8 млн).

