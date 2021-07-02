Страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сделки

Встреча министров стран ОПЕК+ завершилась безрезультатно и переговоры решено продолжить в понедельник, 5 июля, в 16:00 мск, сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат организации.

Ранее источник ТАСС в ОПЕК+ сообщал, что переговоры было решено отложить на два дня по предложению России.

Вопрос, не получивший разрешения в ходе трехдневных консультаций, касается позиции ОАЭ, которые требуют пересмотра параметров соглашения по сокращению добычи нефти. ОАЭ согласны на продление сделки по сокращению добычи нефти после апреля 2022 года, при условии увеличения добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца текущего года.

