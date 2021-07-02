Суд арестовал Батурина

Басманный районный суд Москвы отправил под арест до 1 сентября бизнесмена Виктора Батурина (брата основательницы компании «Интеко» Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова). Он обвиняется в покушении на мошенничество – часть 4 статьи 159 УК РФ.

Вчера, 1 июля, сообщалось, что Виктора Батурина задержали в его загородном доме и доставили на допрос в главное следственное управление СК РФ. Там бизнесмену предъявили обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК).

По данным защиты, в обвинении речь идет о событиях 2011 года, когда Батурин обратился с иском о возврате ему прав на 25% акций «Интеко». Его сестра и основательница «Интеко» Елена Батурина, в свою очередь, утверждает, что у нее есть такие же договоры, по которым она своему брату ничего не должна.

Ранее Батурин уже привлекался к уголовной ответственности. В 2011 году ему дали условный срок за мошенничество при продаже недвижимости, а в 2013-ом приговорили к семи годам лишения свободу за покушение на мошенничество с векселями «Интеко» на сумму в 5,5 млрд рублей.