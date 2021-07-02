Умер главный цыган страны Николай Сличенко

Звезда советского фильма «Свадьба в Малиновке», народный артист СССР и худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко умер на 87-м году жизни.

Напомним, в мае стало известно, что главный цыган страны, как называли Николая Сличенко, был госпитализирован в реанимацию Боткинской больницы сразу из-за нескольких заболеваний. В частности, у него наблюдались проблемы с лёгкими.

Причины смерти народного артиста СССР пока не называются. Также неизвестно, где и когда состоится церемония прощания.

Наша справка

Николай Алексеевич Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. Советский и российский актёр, театральный режиссёр, певец, педагог, общественный деятель, народный артист СССР (1981).

В 1951 году его приняли в первый и единственный в мире цыганский театр «Ромэн». В 1977 году он стал его художественным руководителем.

Сличенко сыграл более 60 ролей и снялся в десятках картин. Среди них «Свадьба в Малиновке», «Мой остров синий…», «Мы – цыгане», «Военно-полевой романс» и многие другие.

