В Москве заболевших ОРВИ обязали уйти на изоляцию

Анастасия Ракова – заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития – заявила, что теперь в российской столице все случаи ОРВИ рассматривают как потенциальный COVID-19. Как она пояснила, что до получения отрицательного ПЦР-теста всё больные должны соблюдать режим самоизоляции.

По словам Раковой, всем, к кому приходит врач в связи с болезнью ОРВИ, а также родным, которые проживают с больным, будут проводить экспресс-тест на антиген — тест, который станет дополнением к ПЦР-исследованию, передаёт РИА Новости.

«Данный анализ с большей степенью вероятности позволит определить, есть ли у пациента и у его близких в носоглотке белок, свидетельствующий о коронавирусе», – отметила заммэра.

Ракова убеждена, что эта мера позволит на более ранних стадиях обеспечивать эффективное лечение, что существенно снизит количество тяжёлых случаев.

«С другой стороны, это также позволит быстрее прерывать цепочки распространения COVID-19», – резюмировала чиновница.

Напомним, по данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявили 6 893 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 6 271 человек, умерли – 112 пациентов.

За всё время эпидемии в столице России выявили 1 372 705 заболевших коронавирусом. В пятерку антирейтинга также вошли Подмосковье (+2488), Санкт-Петербург (+1671), Нижегородская область (+382) и Воронежская область (+334).

В стране за последние сутки коронавирусом заболели 23 218 человек. Нарастающим итогом в России выявлено с 5 561 360. Число безвозвратных потерь достигло 136 565 человек, из которых за сутки умерли 679 пациентов, что четвертый день подряд стало антирекордом по числу летальных исходов от инфекции.