Власти Краснодарского края отменили требование о наличии ПЦР-теста у детей

Власти Краснодарского края отменили требования о наличии ПЦР-теста у детей

Администрация Краснодарского края приняла решение не требовать тест на отсутствие коронавируса или справку о том, что ребенок перенес это заболевание.

«Дополнение в курортные правила: при заселении в отели и гостиницы справки и ПЦР-тесты не нужны детям до 14 лет включительно», – говорится на сайте администрации.

Однако у несовершеннолетних от 14 до 18 лет будут требовать эти документы. «несовершеннолетним от 15 до 18 лет также необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения или медицинский документ, сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг в электронном или бумажном виде – для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до заселения», – говорится в решении властей Краснодарского края.

