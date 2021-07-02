Выручка общепита Москвы снизилась менее чем на четверть с введением новых антиковидных мер

Снижение выручки предприятий общественного питания Москвы после введения новых антиковидных ограничений составляет не более 24%. К такому выводу на основе результата анализа оперативных данных контрольно-кассовой техники (ККТ) учреждений столицы пришли в Аналитическом центре Москвы, сообщает «Российская Газета».

Ранее СМИ сообщили о снижении выручки предприятий общественного питания на 80-90%. Информация была основана на результатах опросов отдельно взятых рестораторов и статистикой не подкреплена, отметили в центре.

Как сообщили аналитики, последние данные действительно указывают на закономерное снижение выручки общепита после введения вынужденных ограничительных мер в связи с новой вспышкой коронавируса, но снижение составляет не более 24%.

«Более же точно, за первые три дня действия новых ограничений (с 28 по 30 июня) снижение выручки составило 17,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели», - расшифровал статистику генеральный директор центра Максим Иванов.

Конкретно по дням снижение составило: 28 июня - 23,7 процента по сравнению с 21 июня. Во вторник, 29 июня - на 20,2 процента. А 30 июня по сравнению с прошлой средой - 7,8 процента.

В прошлом году после локдауна многие заведения оказались не готовы к работе исключительно в формате доставки и на вынос, в этом году общепит знал в каком алгоритме работать, отметили аналитики, это способствовало менее резкому снижению выручки. Кроме того, работа летних веранд на данный момент не ограничена необходимостью предъявления посетителями QR-кодов.

«Контроль за соблюдением требований к размещению летних кафе осуществляет Госинспекция по недвижимости.

На 1 июля в городе работает 1879 летних веранд, что на 25,2% больше, чем в прошлом году. Ожидаем, что по итогам летнего сезона этот показатель может увеличиться еще на 10-15%.

В ходе обследования кафе можно отметить, что заполняемость веранд составляет в среднем около 85% в пиковые часы.

Специалисты ведомства следят, чтобы площадь сезонных кафе не выходила за границы согласованной схемы размещения. Актуальными остаются и требования к обеспечению мер профилактики коронавирусной инфекции: наличие санитайзеров и средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции», - прокомментировал начальник Госинспекции по недвижимости города Москвы Владислав Овчинский.