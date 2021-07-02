Ярослав Кузьминов перестал быть ректором, но стал директором

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов 1 июля оставил пост, на котором проработал почти 30 лет, и занял, по результатам тайного голосования Учебного совета вуза, должность научного руководителя НИУ ВШЭ, сообщается на сайте университета.

«Я хочу уйти сейчас, потому что еще есть то, что хочу сделать в науке, в проектной работе и я чувствую для этого в себе силы, — отметил в своем обращении к коллегам Кузьминов. — Я могу уйти сейчас, потому что убежден, что выросшая в университете культура может теперь самоподдерживаться. Ядро Вышки - команда из 5 тыс. ученых — достойно представляет Россию в мировой науке. Какие бы вызовы и искушения нас впереди не ждали, мы уже не поступимся качеством и не расстанемся с научной честностью».

Экс-ректор ВШЭ добавил, что решение уйти не спонтанное, он несколько раз откладывал его, решение было трудно принять.

«Ректор не должен быть вечным. Человек в такой ситуации неизбежно превращается в памятник, теряет вкус к изменениям, — отметил Кузьминов. — Я очень не хочу, чтобы это произошло со мной. Не хочу стареть в должности ректора <…> Если бы не управленческая ответственность и нагрузка, сжигающая не только время, но и эмоции, я мог бы написать еще десять книг. Я знаю о чем была бы каждая из них, я хотел разработать эти проблемы, я выдвигал гипотезы, строил модели, обсуждал с коллегами, проводил семинары».

Он сообщил, что вскоре правительство РФ выпустит соответствующее распоряжение о его отставки с должности. Ректор университета назначается правительством (распоряжением премьер-министра) из числа лиц, прошедших обязательную аттестацию, с последующим заключением трудового договора сроком на пять лет. На данный момент премьер-министр РФ Михаил Мишустин пока не подписал распоряжение об отставке Кузьминова от должности.

В своем обращении к коллегам и студентам Кузьминов отметил, что никогда не любил административную работу, и сопутствующие обязанности: принятие решений, распоряжение людьми и ресурсами.

«Мне пришлось принимать важные, временами жесткие решения. Расставаться с людьми. Ломать структуры. Заставлять или не разрешать что-то делать, — подытожил бывший ректор ВШЭ. — Хочу попросить прощения у тех, кого я обидел или к кому был невнимателен. Хочу вам сказать – я ни одного раза не принял решения, которое противоречило бы интересам университета, профессорской корпорации, студентов, нашей страны. Которое противоречило бы моим убеждениям».

Предположения, кто может возглавит Высшую Школу Экономики, уже выдвигают и СМИ, и разные эксперты, но всё пока на уровне слухов, никакой конкретики.

Для преподавателей и тем более студентов отставка ректора стала неожиданностью. Но, возможно, некоторые догадывались о переменах, а кто-то и знал наверняка.

Накануне официального заявления ректора ВШЭ об отставке, проректор Вышки Валерия Касамара опубликовала в социальной сети фотографию, на которой запечатлена команда проректоров вместе с Кузьминовым и президентом вуза и РССП Александром Шохиным.

«Очень рада, что уговорила всех сфотографироваться, — подписала она фотографию. — А то у “взрослых” всегда куча отговорок: не люблю, плохо получаюсь, еще успеем, мы не школьники поэтому всегда надо ловить момент».

Не исключено, что о планах Кузьминова знали и в АФК «Система». Почему именно там? Совсем недавно, 26 июня, Шохин и Кузьминов избраны в совет директоров этой компании в качестве независимых директоров. На ее сайте в биографии Кузьминова указана актуальная информация: что он работал ректором ВШЭ до 2021 года и занял должность научного руководителя вуза, хотя даже на сайте самой Вышки 1 июля указать это не успели.

В пресс-службе Высшей Школы Экономики не стали комментировать Expert.ru, кто может занять должность ректора ВШЭ.