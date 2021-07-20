Акции дня: бумаги «Сбербанка» пользуются спросом у трейдеров

В лидеры торгов вышли акции Сбербанка по итогам дневной сессии на Мосбирже во вторник, 20 июля. За день обыкновенные акции подорожали на +1,39% до 295,51 рублей за бумагу, а «префы» на +1,61% до 276,54 рублей за акцию.

Трейдеры проявили интерес к акциям на фоне новости о том, что агентство

Fitch подтвердило рейтинг «Сбербанка» на уровне «ВВВ» и дало прогноз стабильный. Также привлекательности бумагам добавило сообщение о том, что российские банки, в числе которых «Сбербанк», впервые подключили карты платежной системы «Мир» к кошельку Apple Pay.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,30% до 3704,4 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,51% до 1567,28 пунктов. Стоимость баррель нефти марки Brent по состоянию на 19:28 мск составила 69,17 долларов (+0,76%). Российская валюта укреплялась – 74,46 рублей за доллар.