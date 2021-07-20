Безос cлетал в космос

Американский миллиардер, основатель компании Amazon, основатель аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос совершил космический полет, воспользовавшись услугами собственной компании. Космический полет был осуществлен на корабле New Shepard. Безос взял с собой в полет трех спутников – 82-летнюю Уолли Фанк, которая рассчитывала стать астронавтом в 60-х годах прошлого века и прошла специальную подготовку по программе НАСА, сына голландского миллиардера 18-летнего Оливера Деймена и собственного брата Марка Безоса. Таким образом, экипаж New Shepard установил сразу несколько рекордов – полет совершили самой молодой, самый возрастной и самый богатый астронавты одновременно. В невесомости пассажиры корабля провели четыре минуты, а Общая продолжительность полета заняла всего 10 минут.

Компанию Blue Origin, рассчитанную на коммерческий космический туризм, Безос основал в 2000 году на территории собственного ранчо в Техасе.

