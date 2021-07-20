ФАС выдала разрешение на проведение сделки по объединению «Сибура» и ТАИФа

ФАС удовлетворила ходатайство нефтехимического холдинга «Сибур» Леонида Михельсона о приобретении 100% голосующих акций холдинга ТАИФ, который связывают с сыновьями первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, сообщает пресс-служба регулятора.

О намерении объединить бизнесы было заявлено 23 апреля. После чего была подана заявка в ФАС. В службе полагают, что объединение компаний позволит «усилить позиции России в качестве несырьевого экспортера при полном удовлетворении интересов внутреннего рынка», следует из сообщения ведомства.

Для осуществления сделки со стороны «Сибура» потребуется исполнить ряд предписаний регулятора о выполнении ряда обязательных условий. В частности, холдинг должен будет обеспечить производимой продукцией потребности внутреннего рынка, в этой связи компания сможет лишь частично перерабатывать сжиженный углеводородный газ, остальное будет направлено на нужды ЖКХ.

Проект «Сибур» должен предоставить на рассмотрение ФАС до конца текущего года свой проект по предоставлению схемы реализации всех производимых компанией товаров с долей в более 50% на товарном рынке РФ. Также в документе должны быть закреплены положения, которые гарантируют защиту прав потенциальных контрагентов холдинга.

Уточняется, что «Сибур» не сможет отказать в заключении договоров поставки на территории России без экономических или технологических причин. Общая компания «Сибура» и ТАИФа планирует войти в пятерку глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков, а также обеспечить 70% от общего выпуска нефтегазохимической продукции в России.

