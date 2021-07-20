Курс доллара: Росбанк сделал новый прогноз по рублю

Первый день новой рабочей недели рубль завершил в нисходящем тренде следуя вниз за дешевеющей нефтью.

Открывшись утром по 74,00 за доллар и по 87,41 – за евро, к вечеру «россиянин» заметно подешевел в обеих парах. Так, по данным на 19:00 мск на вечерних торгах Мосбиржи курс доллара составлял 74,57 руб., что на 49,25 коп. дороже, чем было при закрытии в пятницу. Евро также солидно прибавил – единая валюта ЕС в это время стоила 88,02 руб. (+53,00 коп.).

Таким образом, национальная валюта ушла вчера вниз, реагируя на крутое пике в котировках чёрного золота» и как следствие на бегство глобальных игроков из риска.

Мировые цены на нефть рухнули на 7% после того, как в воскресенье министры стран ОПЕК+ приняли решение наращивать добычу сырья. Также негативно влияет на рынок сырья стремительное распространение индийского штамма COVID-19 «дельта».

Всё это, что вполне объяснимо, нервирует трейдеров. Так, по данным на 20:00 мск цена одного барреля «чёрного золота» марки Brent обвалилась ниже 69 долл., что стало минимумом с конца мая.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Как пояснил Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» накануне рубль, как и другие валюты сегмента ЕМ находился под давлением сразу нескольких факторов. Среди них эксперт называет дешевеющую нефть и активное распространение новых штаммов коронавируса в мире. По его мнению, это вызывает панику среди глобальных игроков, которые предпочитают переходить из рисковых активов в защитные.

«На этом фоне рубль в ближайшие дни продолжит дешеветь. В паре с долларом он может уйти за 75,00, а в паре е евро – к 88,50», – прогнозирует Кравченко.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» подчеркнул, что вчера рубль терял позиции вместе с другими сырьевыми валютами из-за глобального бегства иностранных инвесторов из риска. При этом эксперт отметил, что игроки продолжают находиться в ожидания того, что ставка ЦБ может быть повышена более чем на 50 б.п.

«Мы полагаем, что в ближайшей перспективе пара доллар-рубль на фоне дешевеющей нефти может пробить 75,30. Но более сильного ослабления нацвалюты мы пока всё-таки не ждём», – предположил Кочетков.

Михаил Зельцер из БКС отметил, что сентимент на рынках рискового капитала заметно ухудшается. И если в АТР, по его словам, это фактор затухания волны роста макропоказателей, то в США – это скачок инфляции с восстановлением рынка труда и снижением индекса потребительского доверия.

При этом эксперт подчеркнул, что «чёрное золото» крайне негативно отреагировало на воскресный консенсус членов ОПЕК+.

«Казалось бы, это должно было подтолкнуть рынок к восстановлению. Но, во-первых, рынок сейчас характеризуется сильной цикличностью – локальный тренд развернулся вниз. А во-вторых, увеличение квот добычи сырья грозит изменением баланса спроса и предложения», – заявил эксперт, отметив, что данный фактор уже в ближайшие сессии негативно скажется на курсовой динамике.

Без оптимизма смотрит на перспективы рубля и Илья Голубов УК «Промсвязь». Он отметил, что на старте новой рабочей недели «россиянин» падал вместе с большинством рисковых активов.

«Игроки напуганы распространением коронавируса. Так, резко выросло число новых заболевших COVID-19 в США и Великобритании. Власти Израиля уже заявили об ужесточении коронавирусных ограничений. Кромt того, рубль, что традиционно? негативно реагирует на дешевеющее «чёрное золото». Ещё одним фактором, который влияет сейчас на курсовую динамику является тот факт, что в конце этой недели российский регулятор примет решение по ключевой ставке, что вынуждает некоторых игроков откладывать покупку ОФЗ, не приобретая для этого рубли, что могло бы оказать нацвалюте поддержку», – заявил эксперт.

Между тем в Росбанке сделали новый прогноз по курсу рубля на эту неделю. Как считают аналитики кредитной организации, российская валюта в паре с американской будет торговаться в пределах 74,00-75,00.

В Росбанке напомнили, что на прошлой неделе рубль выглядел лучше многих аналогов, так как он сохраняет статус-кво. Как пояснили эксперты банка, сентябрьские выборы в нижнюю палату парламента РФ вряд ли станут фактором риска для рубля.

Но при этом аналитики отметили сразу несколько поводов для осторожности в вопросе покупки нацвалюты. Это и падающая в цене нефть, и ухудшение ситуации с COVID-19, и дискуссия в мире на геополитические темы, вызванная статьёй президента РФ Владимира Путина об Украине.

«Всё это позволяет нам озвучить новый прогноз на текущую неделю. По нашему мнению, пара доллар-рубль, учитывая все позитивные и негативные факторы, будет торговаться в коридоре 74,00-75,00», – резюмировали в Росбанке.